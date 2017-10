A 2018-as futball-vb selejtezőiben pénteken három csoportban rendeztek meccseket, a kilencedik forduló előtt a D, a G és az I csoportban is még kiélezett volt a verseny a továbbjutó és pótselejtezős helyekért. Spanyolország már kint van a világbajnokságon, Izland nagyon közel került hozzá, Szerbia jó lehetőséget szalasztott el.

A D csoportban Szerbia egy győzelemmel egyenes ágon kijuthatott volna a vb-re, de erre várnia kell a következő fordulóig, és az sem elképzelhetetlen, hogy csak második lesz végül. A szerbek a negyedik helyen álló Ausztriával játszottak, és elég hamar, a 11. percben előnybe kerültek Milivojevic távoli lövésével. Az osztrákok még a félidő közepén egyenlítettek, majd Arnautovic 76. perces találatával vezettek is, de izgalmas lett a hajrá. A 83. percben Matics egyenlített, majd jött Schaub a 89.-ben és megszerezte Ausztriának a győzelmet. A vereség ellenére Szerbia maradt az élen, 18 pontos, de mindkét őt üldöző csapat nyert. Wales a sérült Gareth Bale nélkül verte 1-0-ra Grúziát, míg Írország 2-0-ra győzte le Moldovát. A walesiek 17, az írek 16 pontosok, a zárófordulóban egymás között dönthetik el a második helyet.

A G csoportban a spanyolok vezettek, de Olaszország csak három ponttal volt mögöttük, így a győzelmi kényszer adott volt. Otthon Albánia ellen elég gyorsan vezetést is szereztek, Rodrigo élete első válogatott gólját lőtte a 16. percben, majd hamar jött szép, sokpasszos játék után Isco találata, és a 26. percben Thiago fejese. Ezzel Albániának már az első félidőben elszállt minden esélye arra, hogy esetleg a második helyre odaérjen. Spanyolország a második félidőben már nem rugdosta a gólokat, de az olasz-macedón meccsnek köszönhetően ki is jutott a vb-re.

A spanyol Rodrigo ünnepli első válogatott gólját

Olaszországnak a macedónokat kellett volna legyőznie, hogy versenyben maradjon, de a papírforma alapján azért sejthető volt, hogy inkább csak a második helyre lehet jó. Ha most nyer, és a selejtezők végén egyenlően is álltak volna pontban a spanyolokkal, gyengébb gólkülönbségükkel, akkor is mögéjük szorultak volna. A 1-1-es döntetlen miatt azonban nem is kell számolgatni.

A Liechtenstein-Izrael-meccs legnagyobb tétje az volt, hogy vajon a hazai csapat megszerzi-e első pontját a sorozatban. A válasz: nem. Izrael 1-0-ra nyert.

Az I csoportban a 8. forduló után még négy csapat bízhatott az első két hely valamelyikében. A horvátok és az izlandiak 16-16, az ukránok és a törökök 14-14 ponttal indultak. Egy kicsit tisztult a kép, Izland már csak elronthatja, míg a következő körben az ukránok a horvátokkal vívnak élethalál harcot.

Az izlandiak elég könnyen, 3-0-ra verték a törököket, akiknek nem volt túl masszív a védelmük, a remekül előkészítő Bödvarssonról kétszer is lepattantak a védők az első félidőben. Az első gólnál Gudmundssonnak még technikás lövésre volt szüksége, Bjarnasonnak viszont csak bele kellett tenni a lábát a kapu előtt elguruló labdába. A második félidőben is bekezdtek, Ármason találatával el is dőlt a meccs. Izland a győzelemmel 19 ponttal áll a csoport élén.

A horvátoknak elvileg simán verniük kellett volna a finneket, de a hajrában elbuktak, hiába vezettek Mandzukic 57. perces góljával. A 90. percben Soiri büntetett, egy félpályáról felívelt labda átpattant a védőkön, a berobbanó finn pedig nem kegyelmezett, éles szögből kapuba bombázott.

Az ukránok hozták a kötelezőt, a csoport leggyengébbjét, Koszovót 2-0-ra verték, így a horvátokkal együtt 17 ponttal állnak. A zárókörben az ukránoknak csak a győzelem lehet jó, míg a horvátok egy döntetlennel és jobb gólkülönbséggel is elérhetik a második helyet.

Európai vb-selejtezők, 9. forduló:

D csoport:

Ausztria-Szerbia 3-2 (1-1)

Írország-Moldova 2-0 (2-0)

Grúzia-Wales 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Szerbia 18 pont, 2. Wales 17, 3. Írország 16, 4. Ausztria 12, 5. Grúzia 5, 6. Moldova 2



G csoport:

Spanyolország-Albánia 3-0 (3-0)

Olaszország-Macedónia 1-1 (1-0)

Liechtenstein-Izrael 0-1 (0-1)

Az állás: 1. (és már kijutott) Spanyolország 25 pont, 2. Olaszország 20, 3. Albánia 13, 4. Izrael 12, 5. Macedónia 8, 6. Liechtenstein 0



I csoport:

Horvátország-Finnország 1-1 (0-0)

Koszovó-Ukrajna 0-2 (0-0)

Törökország-Izland 0-3 (0-2)

Az állás: 1. Izland 19 pont, 2. Horvátország 17 (13-4), 3. Ukrajna 17 (13-7), 4. Törökország 14, 5. Finnország 8, 6. Koszovó 1