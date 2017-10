94. perces fantomles üthette el Ghánát a vb-től

Matematikai esélye maradt Ghánának a vb-szereplés kiharcolására az afrikai selejtezők szombati játéknapja után, ahol 0-0-s döntetlent játszottak Ugandával úgy, hogy a 94. percben egy teljesen szabályos gólt nem kaptak meg les miatt.

Ghána öt játszott meccsel a harmadik saját selejtezőcsoportjában, hat pontjuk van, és ha Egyiptom két meccs alatt egyetlen pontot is szerez, biztossá válik, hogy a 2006 óta sorban három vb-re is kijutó Ghána nem lesz ott Oroszországban. A dolog azért is érdekes, mert győztes meccset vettek el tőlük szombaton – Ghána két gólját is les miatt érvénytelenítették, a második után pedig egyből lefújta a meccset a dél-afrikai bíró, Daniel Bennett.

A 94. percben Raphael Dwamena szerzett gólt, de őt látták lesen – a lassítás alapján teljesen értelmezhetetlen módon. A ghánaiak hiába tiltakoztak, a bírót nem érdekelte, mit mondanak.

Ghána később hivatalosan is megóvta a meccset a téves bírói ítélet miatt. Kis esélyük van arra, hogy sikerrel járnak, miután kiderült a Dél-Afrika–Szenegál vb-selejtezőről, hogy csalt a bíró, a FIFA újrajátszást rendelt el.