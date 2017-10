Lewandowski gondolatolvasás után gólrekorder lett

Robert Lewandowski 16 szerzett góljával rekordot állított fel, ilyen sok gólt európai futballista sem világbajnoki, sem Európa-bajnoki selejtezősorozatban nem szerzett még.

A lengyel a záróforduló előtt Cristiano Ronaldóval együtt 15-15 góllal állt, ehhez tudott hozzátenni még egyet Montenegró ellen. Lewandowskival az ellenfél rúgatott egy gólt, a lengyelek letámadása miatt hazaadás mellett döntött az egyik védő, de túl rövid lett a gurítása. A rossz passzt szinte előre megérző Lewandowski rásprintelt a labdára, és utána már könnyű dolga volt, simán a kapuba gurított.

A többi földrész selejtezőjét is nézve, Lewandowski nem egyedül vezeti a góllövőlistát, mert Mohammed Al-Sahlavi (Szaúd-Arábia) és Ahmed Khalil (Egyesült Arab Emirátusok) is 16-16 gólt szerzett az ázsiai kvalifikációban. Hozzájuk csatlakozhat még Ronaldo, vagy akár az élre is ugorhat, ha kedden legalább két gólt szerez a Portugália-Svájc-meccsen.

Lengyelország az utolsó fordulóban egyébként 4-2-re verte Montenegrót, és csoportelsőként jutott ki a 2018-as világbajnokságra.