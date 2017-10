Sarkazós góllal indult a németek KO-ja

Németország százszázalékosan végzett a 2018-as futball-világbajnokság selejtezősorozatában, tízből tíz meccset nyert. A már korábban kvalifikáló németek 5-1-re verték Azerabajdzsánt a zárókörben.

A C csoportnak nem volt sok tétje, a németek már régen kijutottak, és a második hely is eldőlt már. Az északíreknek viszont minden pont fontos lehet, hogy a csoportmásodikok között pótselejtezős helyen legyenek. A norvégoktól egy öngóllal kaptak ki 1-0-ra, de 19 pontjukkal még így is előzik a F csoportban második szlovákokat.

Az nem lehetett kérdés, hogy a németek nyernek-e Azerbajdzsán ellen, csak az, hogy mennyivel. A vége úgy lett 5-1, hogy Németország rengeteg helyzetet elszórakozott. A nyolcadik percben Goreztka egy szöglet után sarkazással szerzett vezetést, a 34. percben Seydayev még egyenlített, de a második félidőben már azt csináltak a németek, amit akartak.

Az 54. percben Wagner fejelt közelről kapuba egy beívelést, majd tíz perccel később Rüdiger fejese is bement szöglet után. Rögtön jött a következő gól, eladott labdából kontráztak a németek, az akciót pedig Goretzka fejezte be higgadtan. Az utolsó gólt pedig Can bombázta be a 81. percben.

A Csehország-San Marinón is csak a gólkülönbség lehetett a kérdés, a csehek végül 5-0-val hozták le a meccset.

C csoport:

Csehország-San Marino 5-0 (3-0)

Norvégia - Észak-Írország 1-0 (0-0)

Németország-Azerbajdzsán 5-1 (1-1)



A csoport végeredménye: 1. (vb-résztvevő) Németország 30 pont, 2. (pótselejtezőt játszik) Észak-Írország 19, 3. Csehország 15, 4. Norvégia 13, 5. Azerbajdzsán 10, 6. San Marino 0