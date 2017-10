Izland történelmet írt: a 330 ezres ország kijutott a vb-re

Koszovó legyőzésével csoportelsőként, a horvátokat, ukránokat, törököket és finneket is előzve jutott ki a 2018-as oroszországi világbajnokságra az izlandi futballválogatott, ezzel

Izland messze a legkisebb ország lett, ami vb-szereplésig jutott.

Az eddigi rekorder Trinidad és Tobago volt 1,3 milliós lakosságával, ami majdnem 1 millióval több, mint a 330 ezres Izland népessége.

Az izlandiak történelmi jelentőségű gólját Gylfi Sigurdsson lőtte a 40. percben – végül 2-0-ra nyertek, így hiába győztek a horvátok is, ők csak pótselejtezőre mentek, igaz, nekik még ez is nagy megkönnyebbülés. 2-0-ra nyertek, bejött a last minute edzőváltás, hiszen Zlatko Dalicot csak szombaton nevezték ki Ante Cacic helyére.

Nagyon látszott egyébként a játéknapon, hogy a csapatok többségének már nem volt miért játszani, a kilenc vb-selejtezőből hét is 0-0-ra állt a félidőben. A szünetig csak Izland talált be Koszovó ellen, illetve Macedónia verte 2-0-ra Lichtensteint.

A horvát-ukrán mellett igazán komoly tétje csak a D csoportban rendezett Wales-Írország mérkőzésnek volt, Walesnek nyernie kellett volna a vb-szerepléshez, de az írek idegenben legyőzték őket. A csoportot Szerbia nyerte Grúzia legyőzése után, Írország pótselejtezőn folytathatja majd.

Peches szlovákok

Hétfőn pont az a forgatókönyv jött be, amit a legjobban szerettek volna elkerülni a szlovákok: Horvátország nyert, és győzelmével Írország is eléjük került, vagyis hiába lettek csoportmásodikok Anglia mögött, legrosszabb csoportmásodikként lemaradnak a vb-ről.

Európai vb-selejtezők, 10. (utolsó) forduló:

D csoport

Szerbia-Grúzia 1-0 (0-0)

Moldova-Ausztria 0-1 (0-0)

Wales-Írország 0-1 (0-0)

A csoport végeredménye: 1. (és vb-résztvevő) Szerbia 21 pont, 2. (és pótselejtezős) Írország 19, 3. Wales 17, 4. Ausztria 15, 5. Grúzia 5, 6. Moldova 2

G csoport

Albánia-Olaszország 0-1 (0-0)

Macedónia-Liechtenstein 4-0 (2-0)

Izrael-Spanyolország 0-1 (0-0)

A csoport végeredménye: 1. (és vb-résztvevő) Spanyolország 28 pont, 2. (és pótselejtezős) Olaszország 23, 3. Albánia 13, 4. Izrael 12, 5. Macedónia 11, 6. Liechtenstein 0

I csoport

Izland-Koszovó 2-0 (1-0)

Ukrajna-Horvátország 0-2 (0-0)

Finnország-Törökország 2-2 (0-0)

A csoport végeredménye: 1. (és vb-résztvevő) Izland 22 pont, 2. (és pótselejtezős) Horvátország 20, 3. Ukrajna 17, 4. Törökország 15, 5. Finnország 9, 6. Koszovó 1