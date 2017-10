Számon kérhető a fair play ilyenkor?

Az azerbajdzsáni Sejdajev nagyon szép gólt lőtt a világbajnok németeknek vasárnap este, Rüdigert kétszer cselezte ki a tizenhatoson belül, és a Neuert pótló Leno sem volt a legmagabiztosabb a fontos pillanatban, a hóna alatt jutott be a labda a hálóba.

Nagy kérdés ugyanakkor, ha Mustafi nem sérül meg, akkor is kialakult volna-e ez a helyzet. Ahogy a videón látható, Mustafi a combjához kapott, majd elterült. Később kiderült, nem is tudta folytatni a játékot, le kellett cserélni. Azóta azt is tudjuk, combizomsérülés miatt hetekre kidőlt.

A támadás viszont ment tovább, és a BL-résztvevő Qarabag csatára szépen oldotta meg a helyzetet.

Nem volt egy fair play-díjas cselekedet, de igazán nem is hibáztatható a csatár, mert rá lehet fogni az akcióra, a labdát figyelte, és nem vette észre, Mustafi miért fekszik le a gyepre. Azt ellenben érzékelnie kellett, hogy nem lohol a nyomában senki, és ennek nyilván van valami oka.

Miután nem rúgta ki a labdát, Rüdiger természetesen megtámadta. Ha ő esetleg hevesebben gesztikulál, akkor Sejdajev kigurítja oldalra a labdát.

A meccset a németek 5-1-re nyerték, és hibátlan mérleggel jutottak ki a 2018-as világbajnokságra, ahol történetükben először megvédhetik a címüket. Az eddigi három győzelmük után érmet sem szereztek eddig.