A brazilok azt akarják, hogy kikapjon a csapatuk: kiejthetik Messiéket a vb-ről

Brazil szurkolók arra biztatják a futballválogatottjukat, hogy a világbajnoki selejtezősorozat utolsó körében kapjanak ki Chilétől, írja az As. A vereséggel növelhetik annak az esélyét, hogy Argentína nem jut ki a 2018-as vb-re.

A tízcsapatos dél-amerikai csoportból négy csapat jut ki egyenes ágon a vb-re, az ötödik pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a kvalifikációt Új-Zéland ellen.

A braziloknak bármilyen eredmény jó, már kint vannak a vb-n, tehát egy vereség is belefér nekik. Ha Lionel Messiék győznek, akkor elég egyszerű a helyzet, a pótselejtező biztosan megvan Argentínának. Ha kikapnak, és Peru nem veszít, akkor legjobb esetben is hatodikok, tehát lemaradnak a vb-ről, igaz még egy döntetlennel is kieshetnek, ha Peru szerez három pontot.

A brazilok és argentinok között mindig nagy volt a rivalizálás, mindig megünneplik a másik ország kudarcait, és abban is van ráció, hogy a vb-n egy erős ellenféllel kevesebbet akarnak. A brazil szurkolók ezért indítottak a neten kampányt, amelyben arra biztatják a válogatottat, hogy kapjon ki.

Az utolsó kör mérkőzései:

Paraguay-Venezuela

Brazília-Chile

Ecuador-Argentína

Uruguay-Bolívia

Peru-Kolumbia

A csoport állása: