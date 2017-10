A walesi válogatott utolsó csoportmérkőzésén 1-0-ra kikapott Írországtól, elbukta második helyét, és így lemaradt a 2018-as futball-világbajnokság pótselejtezőjéről is. A pszichikai hadviselésben jól indított Wales, felemelő és hátborzongató himnuszt kaptak a játékosok a meccs előtt.

A sorsdöntő meccs előtt érdemes visszatekinteni eggyel korábbira is. Wales legutóbb Grúziában játszott vb-selejtezőt, ahol a szervezők csak egy lerövidített himnuszt játszottak le a meccs előtt. Az ott lévő kétezer walesi drukkert azonban nem zavarta meg ez a baki, zene nélkül is végigénekelte a himnuszt.

Talán ez adhatta az ötletet az utolsó meccsre is. Maguk a játékosok kérték, hogy az Írországgal játszott meccs előtt néhány taktus után álljon le a Hen Wlad Fy Nhadau zenéje, és a himnuszt acapella énekeljék el a szurkolók. Egyszer már bejött, a 2016-os Eb-re is így kvalifikáltak. A 30 ezer walesi mindent bele adott most is, kétségkívül inspiráló volt az énekük, de az eredményért nem sokat tehettek vele.