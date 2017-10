9 hely maradt a vb-re: Svájc és Svédország is lemaradhat

210 nemzeti válogatott vágott neki a futball világbajnoki-selejtezőknek, 23 már biztosan ott van és 20 még reménykedhet, hogy ott lehet 2018-ban, Oroszországban. Európában befejeződtek a csoportkörök, a nyolc legjobb második folytatja majd a pótselejtezőben, melynek sorsolását október 17-én rendeziK majd a FIFA Zürichben.

Az már biztos, hogy kik nem kerülhetnek össze, íme a kalapok:

Kiemeltek: Svájc, Olaszország, Dánia, Horvátország

Nem kiemeltek: Svédország, Észak-Írország, Görögország, Írország.

A négy pár oda-vissza játszik majd november 9-11., illetve 12-14. között, a győztesek jutnak majd ki a vb-re.

Lesz két interkontinentális-selejtező is, a CONCACAF és az ázsiai, illetve a óceániai és a dél-amerikai zóna között, ezeket a meccseket is az európai pótselejtezővel egy időben rendezik, a párosítás (az elől álló kezdi otthon a selejtezőt):

Honduras–Ausztrália

Új-Zéland–Peru

A maradék három helyre három afrikai jön, Nigéria és Egyiptom már ott van a világbajnokságon. Az egyikről a Tunézia–Kongói DK meccs dönt majd, a tunéziaiaknak egy döntetlen is elég lehet otthon. Kérdéses még az afrikai C csoport is. Itt most Marokkó az első 9 ponttal, de az eggyel kevesebbel második Elefántcsontpart otthonában fejezi majd be.

Bonyolultabb a D csoport helyzete. Itt korábban újrajátszást rendeltek el a Dél-Afrika–Szenegál meccsen, mert bíró gyakorlatilag elcsalta a találkozót. És van még egy Szenegál–Dél-Afrika, Burkina Faso–Zöld-foki szigetek meccs is.

Elvileg még az utolsó Dél-Afrika is kijuthat. A csoport így áll:

Szenegál 4 meccs 8 pont (+4), Burkina Faso 5 meccs 6 pont (0), Zöld-foki szigetek 5 meccs 6 pont (-4), Dél-Afrika 4 meccs 4 pont (0).

A világbajnokság már biztos résztvevői: Oroszország, Brazília, Irán, Japán, Mexikó, Belgium, Dél-Korea, Szaúd-Arábia, Németország, Anglia, Spanyolország, Nigéria, Costa Rica, Lengyelország, Egyiptom, Izland, Szerbia, Portugália, Franciaország, Uruguay, Argentína, Kolumbia, Panama.