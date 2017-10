A 2017-18-as magyar futballbajnokság leginkább beharangozott újdonsága volt, hogy kötelező kellékké vált a stadionokban a pályafűtés. Annyira kötelező, hogy a megléte feltétele a klubok indulásának az élvonalban. Erről Újpesten tudnának különösen sokat mesélni, ahol a stadion 800 milliós felújításból valahogy pont ez maradt ki, és már azért is nagyon drukkolniuk kellett, hogy ideigenes engedélyt kapjon a létesítmény.

A pályafűtés azért volt ennyire kiemelten fontos a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, mert az MLSZ szerint a magyar bajnokság - és ezáltal a magyar futball - egyik legnagyobb rákfenéje, hogy túl hosszú a téli szünet. Idéntől viszont - legalábbis ezt reméltük - a magyar bajnokság kiírása végre dacolhatott az időjárással. Ahogy Csányi Sándor mondta 2017 tavaszán, a szövetség közgyűlésén:

"Két klubnak volt licencproblémája a pályafűtés hiánya miatt, de várhatóan nyáron Újpesten és Mezőkövesden is megoldják ezt, ami azt eredményezheti, hogy rövidebb lesz a téli szünet, amely jelenleg az egyik leghosszabb Európában."

Vagy ahogy a 444.hu-nak írták még februárban:

"A Magyar Labdarúgó Szövetség számára kiemelt szakmai kérdés 2010 óta, hogy előírja a pályafűtés kötelezettségét annak érdekében, hogy a profi versenyidőszak hosszabb lehessen, más szavakkal, hogy rövidebb legyen a téli szünet."

Mint azt bizonyára sejtik, a pályafűtés nem olcsó mulatság. A kiépítése 50 millió forintos tétel minimum, plusz földmunkák és egyebek. Újpesten egyébként, mivel utólag kell megépíteni, 100 millió körül fáj majd a teljes számla.

És a kiépítése csak egy dolog, de üzemeltetni is kell, ami olyan sokba kerül,

hogy múlt télen még ott sem kapcsolták be, ahol volt.

Idén viszont tényleg minden adott lett volna hozzá, hogy végre érdemben rövidüljön a rendszerint bő kéthónapos téli pihenő. A pályafűtés megléte és használata is kötelező elvárássá vált, még Balmazújvárosban se takarózhattak volna azzal, hogy nincs elég pénzük beindítani a szupergazdaságos, termálvizes fűtőrendszert.

Ezek után

a téli szünet mégsem lett rövidebb. Sőt, egy egész héttel hosszabb.

Ahogy azt a 444.hu remekül kiszúrta, az érvényes versenykiírás szerint az idei szezonban december 9-én rendezik a bajnokság utolsó őszi fordulóját és február 24-én az első tavaszit, a kettő közt pedig eltelik 77 nap.

Tavaly viszont egy nappal később vonultak el szánkózni a fiúk, és már hat nappal korábban munkába álltak. Azaz az őszi zárás és a tavaszi nyitány között mindössze 70 nap telt el.

És ha ez még nem lenne elég meglepő, további egy évvel korábban még rövidebb volt a szünet. 2016 telén alig 63 napot kellett kibírnunk NB I.-es futball nélkül.

A jelenséggel kapcsolatban a 444.hu megkereste a szövetséget, ahonnan egy nehezen értelmezhető választ kaptak. Olyankor szoktak ilyesmit küldeni egy sajtóosztályról, ha maguk sem tudják, mit mondjanak.

„Az elmúlt időszakban – különböző szakmai és pénzügyi indokok miatt – több alkalommal is módosult az OTP Bank Liga (NB I.) versenykiírása. A csapatok létszámának csökkenése mellett már változott a bajnokság lebonyolítási rendszere is, mely egy héttel rövidebb téli szünetet biztosít a csapatoknak (mint a 2014-ben kezdett reform kezdetekor.) Egyébként a hazai versenyprogram összeállításakor a nemzetközi versenynaptár adta korlátok mellett a magyarországi adottságok a meghatározóak, ideértve az ön által is említett infrastrukturális, a földrajzi, a sportszakmai, a nézőtéri komfortra vonatkozó szempontokat, valamint a mérkőzésre járó szurkolók elvárásait. A pályafűtés biztosítása olyan alapvetően fontos szempont, amely lehetővé teszi a fent említett további szempontok érvényesítésének lehetőségét.”

Az egészből annyit tudtunk kihámozni, hogy 2014-hez képest egy héttel rövidebb lett a téli szünet. Viszont hogy ennek semmi köze a pályafűtéshez, azt a megelőző két szezon tökéletesen mutatta. Azt pedig, hogy miért lett konkrétan hosszabb, mint tavaly, pláne tavaly előtt, valószínűleg senki sem tudná megmagyarázni.

Ahogy azt sem, hogyha a kötelező pályafűtés sem volt elég, akkor mégis mi oldaná meg, hogy rövidebb legyen az a nyomorult szünet. Talán majd a globális felmelegedés.