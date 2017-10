Még a videóbíró is a Köln ellen volt Stuttgartban

A tabella utolsó helyén álló Kölnt fogadta a Stuttgart a Bundesliga nyolcadik fordulójának nyitómeccsén. A vendégeknek győznie kellett, hogy legalább átmenetileg elhessegessék a kiesés rémét, de végül még a döntetlen sem jött össze nekik.

Az első félidőben viszonylag kiegyensúlyozott volt a meccs, a Stuttgart azonban Anastasios Donis révén 38. percben megszerezte a vezetést. A Köln rákapcsolt, de gólt nem sikerült rúgniuk a félidőig, így a szünetre 1-0–s hazai vezetéssel mentek a felek.

A 77. percben aztán egy kontrával egyenlíteni tudott a vendégcsapat. A labda a valamiért a többiekkel felfutó hátvédhez, Dominique Heintzhez került, aki a tizenhatoson kívülről hatalmas bombát lőtt a stuttgarti kapus hálójába, megszerezve ezzel második gólját klubjánál.

Sokáig úgy tűnt, hogy ez is lesz a végeredmény, a hosszabbítás utolsó percében azonban ismét a hazaiak voltak eredményesek, Akolo egy szóló után lőtt kapura, ami megpattant egy védőn, így Timo Horn nem tudott hárítani.

A meccs java azonban még hátravolt, ezután ugyanis a Kölnnek több helyzete is volt, aztán pedig a videóbírót is be kellett vetni, mikor a csereként beállt Guirassyt a tizenhatoson belül buktatták. A bíró percekig nézegette a felvételt, végül azonban úgy döntött, ez nem ért büntetőt, ezzel pedig a vendégek az utolsó esélyüket is elveszítették a pontszerzésre.

Az eset egyébként azért érdekes, mert a játékvezető először befújta a tizenegyest, a visszajátszás után azonban végül visszavonta a döntését, pedig ebből a szögből tényleg olyan, mintha a stuttgarti védő rálépett volna Guirassy lábára.

Bundesliga, 8. forduló

Stuttgart – Köln 2-1 (1-0)