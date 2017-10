Neuernek képzelte magát a kapus, potyagól lett belőle

Az NK Maribor 39 éves kapusa, Jasmin Handanovic óriási bravúrokra is képes, például a védésével biztosította be csapata Bajnokok Ligája-főtábláját, de azért bakizni is tud.

A szlovén bajnokság pénteki meccsén Handanovic erősen benne volt, hogy a Rudar vezetést szerezzen ellenük. A kapus Manuel Neuernak képzelte magát, és úgy gondolta, ő is beválna söprögetőnek, ahogy a Bayern München-kapus.

A Maribort elég szépen leindították, John Mary bőven a védők mögött volt már. Handanovic azt hitte, hogy meglepheti a csatárt, ezért 30 méterre kifutott, a labdát persze képtelen volt eltalálni, luftja után Mary a kapuba emelt.

Nagy baja nem lett a potyagólból a Maribornak, végül 2-1-re nyert. A bajnokságot most vezeti, de visszaelőzheti a később játszó Olimpija.