Ancelotti, Rossi vagy Lázár János? Ki legyen a kapitány?

Ahogy az lenni szokott, az aktuális selejtezősorozat végén ismét kapitánykérdés van a magyar futballban. Hiába hittük azt tavaly nyáron, hogy mostantól fogva sínen az expressz, azóta nagyot puffantunk a realitások talaján. A 2016-os Európa-bajnokságra való kijutás és az ottani szereplés emléke már a múltba vész, a szurkolók és a szakma nagy része Berndt Storck menesztését követeli.

A 2018-as világbajnoki selejtezőkön mutatott teljesítmény alapján nem is ok nélkül, ugyanakkor ahogy mindig, most is ott van az ellenérv, hogy más sem jutna többre a jelenlegi állománnyal. Storck elenfeleinek kezében az Andorra elleni vereség az aduász, míg a hívei olyan jól kipróbált közhelyekkel védhetik a kapitányt, mint a szűkös merítési lehetőségekre való hivatkozás vagy a folyamatosság igénye.

Akárhogy is, most erősen úgy tűnik, hogy az andorrai zakó után Csányi Sándortól kapott mentőkötél végképp Berndt Storck nyakára tekeredett. Bár az MLSZ hivatalosan csak kedden dönt a sorsáról, az elnök megszólalásai alapján nem sok jóban reménykedhet.

A nagy kérdés persze ilyenkor, ha nem ő, akkor ki?

Merthogy Csányit sem irigyeljük (ilyenkor). Nem elég, hogy a nyakába kellett vennie a magyar futballt (némi miniszterelnöki ráhatásra), most ismét nekiállhat megkeresni a világ legjobb edzőjét, a világ legrosszabb állására.

Van, aki Honvéddal bajnok, most Dunaszerdahelyen dolgozó Marco Rossit emlegeti, de őt a szlovákiai magyarságtól kéne elrabolni, és van, aki Paulo Sousát, bár ő meg állítólag nincs jóban Csányival, mert nem ízlett neki a bora. Innen is látszik, hogy a tökéletes jelölt megtalálása szinte lehetetlen.

Úgyhogy segítünk az MLSZ-nek egy szavazással. Tekintve a reménytelen helyzetet és az évtizedek óta zajló vergődést, megpróbáltunk a megszokott kereteken kívül (is) gondolkozni. A szerkesztőség megszondáztatását követően az alábbi jelöltekre szűkítettük le a listát.