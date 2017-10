A bosnyák másodosztályban megszületett minden idők legsportszerűtlenebb jelenete

Egészen bizarr jelenetekkel ért véget a bosnyák másodosztályban a Zvijezda és a Bosna Visoko szombati meccse, ahol a hazai pályán játszó Zvijezda két gólt is földön ülve tüntető ellenfelek között szerzett.

A Bosna Visoko játékosainak az ellenfél pofátlan időhúzásából lett elegük: 1-0-s vezetésnél a 87. percben rettentő hosszan húzta az időt az egyik játékos görcs miatt, majd a szabadrúgást is csak nagy nehezen végezték el. Ez volt sok a vendégeknek, akik úgy döntöttek, hogy tiltakozásul leülnek, akkor is, ha emiatt gólt kapnak. Már pedig gólt is kaptak, méghozzá kettőt is: az elsőt még a valamennyire küzdő kapusnak lőtték be simán, a másodiknál már a vendégek kapusa sem töre magát, simán beengedte.

Ezzel lett 3-0 a Zvijezdának.

via Deadspin