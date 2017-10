Bajnoki címe óta először áll kiesőhelyen a Leicester City

A 2015-16-os szezon bajnoka már tavaly is járt a tabella alján, de kiesőhelyen egyszer sem állt, most ez is bekövetkezett. A Leicester City ugyanis csak egy döntetlenre volt képes hazai pályán a West Bromwich Albion ellen, és még ennek is örülnie kellett.

A vendégek szerezték meg a vezetést a 63. percben egy távoli Nacer Chadli szabadrúgással, ami teljesen hülyét csinált Kasper Schmeichelből. A kapus úgy gyalogolt el az ellenkező irányba, mintha egy másik labdát nézett volna.

A megmentő végül Riyad Mahrez volt, aki egy szépen lejátszott támadás végén előbb mellel átvette a visszafejelt labdát, majd egy pattanás után berúgta, ahogy kell.

A döntetlennel a WBA a 10. helyen áll, de csak két pont választja el a 17. helytől (az utolsó bennmaradó hely). Amit jelenleg 5(!) 8 pontos csapat foglal el. A Leicester City-nek viszont csak írd és mond 6 pontja van, amivel a 18. helyen áll.

A csapat vezetősége tavaly úgy is képes volt elküldeni a bajnoki címet szerző Claudio Ranierit (világbotrány), hogy nem állt rosszabb helyen a 17-iknél.