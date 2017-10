Nagy esély Mészáros Lőrincnek: eladó a Newcastle United

Az angol élvonalban játszó Newcastle United tulajdonosa, Mike Ashley bejelentette, hogy eladásra kínálja a klubot, sőt az év végéig túl is adna rajta. A szurkolók többsége által utált tulajdonos azzal indokolta döntését, hogy így szeretné a labdarúgóklubot „a következő szintre emelni”.

Newcastle-ben valószínűleg egy dúsgazdag arab vagy kínai befektetőben bíznak, de mi Mészáros Lőrincet is nagyon el tudnánk képzelni. Meglephetné vele karácsonyra önmagát.

Mészárosnak van már több magyar és egy horvát focicsapata, mellette Romániában és Szerbiában is alakulnak a dolgok, de valljuk meg, hogy ez a kelet-európai gyűjtemény a múltat képviseli, a szerény kezdeteket. A világ legsikeresebb üzletemberének Premier League-klub dukál, vagy semmi.

A Newcastle pedig megannyi szempontból tökéletes választás. A portfólióban található, többnyire szerény múlttal bíró klubokhoz képest egy patinás egyesület, 124 év hagyománnyal, élvonalbeli csapattal és egy BL-győztes menedzserrel (Rafa Benítez). A bennmaradás simán meglesz (a 9. helyen állnak jelenleg), de még a nemzetközi kupás helyek is elérhetők egy gyors januári tőkeinjekcióval. Ráadásul a stadionjukhoz legutóbb majd húsz éve nyúltak hozzá, vagyis itt az ideje egy jó kis felújításnak, sőt akár le is lehet bontani, és építeni a helyére egy újat. És még a becenevük is stimmel: a szarkák.

Mészáros Lőrincnek bőven van elég pénze, hogy megvegye a klubot. A Newcastle értékét a Forbes 383 millió dollárra, azaz 99,5 milliárd forintra teszi, a gázszerelő viszont már áprilisban 120 milliárdnál járt. Mostanra kétszer ennyi pénze lehet – ha tartotta az ütemet –, azaz bőven jutna igazolásokra is.

A Newcastle is jól járna Mészárossal, bár a városban egyelőre Amanda Staveley, befolyásos angol üzletember felbukkanása okoz izgalmat, akinek szoros kapcsolatai vannak közép-keleti befektetőkkel.

Ez is jól hangzik, de csak rövid távon. Az olaj fogyóban van, Mészáros viszont csak most lendült igazán bele. Ha ő venné meg a klubot, hét év múlva már a világ leggazdagabb emberének csapata lehetne a Newcastle.