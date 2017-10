Kleinheisler csapata tönkreverte Cruyff csapatát

Az FK Asztana 4-0-ta győzte le a Maccabi Tel-Aviv csapatát az Európa Liga csoportkörének 3. fordulójában. Az Asztana – amelyben Kleinheisler László is futballozik, csak most sérülés miatt nem tudott a pályára lépni – első győzelmét szerezte meg a sorozatban. Az izraeli csapat, amelyet a legendás Johann Cruyff fia, Jordi irányít, továbbra is nyeretlen maradt.

Az Asztana 19 perc alatt lerendezte a meccset. Az első félidő 33. percében Twumasi egy kezezés miatt befújt büntetőt rúgott be nagyon higgadtan, majd a 42. percben ugyanő már Shomko beadását vágta be látványosan a léc alá.

A második félidő legelején, a 47. percben jött a zairei születésű, de kogói válogatott Kabanga és két látványos góllal eldöntötte a meccset. Az izraeli csapatból ma minden hiányzott ahhoz, ami egy győzelemhez feltétlen kell.

Kleinheisler László a Werdertől először kölcsönbe került a kazah csapathoz, de annyira megtetszett az ázsiai csapatnak, hogy villámgyorsan éltek az opciós jogukkal. De aztán augusztus végén, a Celtic ellen BL-meccsen súlyosan megsérült, hosszú időt kellett kihagynia.

Jordi Cruyff sokáig a Maccabi sportigazgatója volt, idén nevezték ki a kispadra, az Európa Ligában már sok ideje nem marad, szinte biztos, hogy ezzel a vereséggel kiesik.

Európa Liga, csoportkör, 3. forduló

FK Asztana-Maccabi Tel-Aviv 4-0 (2-0)