Ha így üvölt 50 ezer ember, mi lett volna gólnál?

Három olyan klub nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa Kupáját (BEK), amelyik azóta nem szerepelhetett a Bajnokok Ligája csoportkörében. A szerb, 1991-ben győztes Crvena Zvezda most legalább az Európa Liga főtábláját elérte kereken 10 év után. Ha már az Arsenal volt az ellenfél, meglátogattuk a Marakanát.

A Zvezdának nincs olyan patinája, mint 25 éve volt, amikor Proszinecski, Szavicsevics, Jugovics és Mihajlovics arról vitatkozhatott, ki rúghatja el a szabadrúgást. (Akkor már Dragan Sztojkovics nem volt a csapatban, mert különben általában ő volt a végrehajtó.)

De ezen a meccsen ismét telt ház várta a francia és holland (Le Tallec és Donald) légióst is a soraiban tudó szerbeket. A múlt héten kijutottak a szerbek a vb-re – 2010 után ismét -, mostanában újra szép napokat élnek, miközben a Mezőkövesd ott tart anyagilag, hogy korosztályos kapitányt, Tomiszlav Szivicset képes elcsábítani, jó néhány ezer eurós fizetésért.

Hogy a zárt helyiségekben éppúgy dohányoznak, mint a stadionban, ez valószínűleg nem változott 1991 óta, amikor Zvezda a Bayern München elleni elődöntő után a Marseille-jel szemben tizenegyesekkel megnyerte a BEK-et.

Még néhány ennél kevéssel fontosabb megfigyelésünk:

Mivel 50 ezernél is többen voltak, egészen biztos, hogy a másik ezzel egy időpontban rendezett 6-7 EL-meccsnél többen látták ezt a helyszínen. Vagyis az UEFA-nak nagyon jó a csapat visszatérése, mert a BATE ellen is voltak 40 ezren a stadionban. Igaz a végén felhangzott az UEFA-maffia 50 ezer torokból, annak nem biztos, hogy örültek.

Nemcsak a B-közép, hanem a teljes stadion szurkol. Egy pillanatra sem volt színházi érzésünk. Ugráltak, tapsoltak a hosszanti lelátókon is.

A Dortmund szurkolótábora lehet hasonló a kapu mögött hangerőben, szenvedélyben, és 90 percig tartó kőkemény buzdításban. És a zvezdások is voltak a kapu mögött vagy tízezren.

Egyáltalán nem hallani a stadionban a bírót sípját, amikor nemcsak a kapu mögött, hanem az egész stadion szurkol és talpon áll, csak kézjelekből lehet értékelni, hogy lefújt egy szabálytalanságot, vagy befújta a lest.

Az angol szurkolók hangját először Giroud góljánál lehetett hallani - volt előtte egy a helyszínen vitatott kiállítás -, addig elnyomta őket a hazai hangorkán.

Fellocsolták ugyan azt a részt, ahová a petárdákat dobhatnának a szerbek, de egyet sem dobtak be. Láttunk viszont egy jó hosszú pénztárszalagot.

Fotó: Huszti István / Index

Nem a kapuralövéseket számoltam a meccsen, hanem német mintára a nagyobb helyzeteket.

Ez alapján a Zvezdának kapnia kellett volna egy pontot, mert 5-5 volt a nagy lehetőségek aránya, de hát mint tudjuk, a futball nem igazságos játék, ezért szeretjük.

A Zvezda, ha gyorsabb, még ennél is több helyzete is lehetett volna. Ezért fontos az, amiről kedden Csányi Sándor is beszélt, hogy elitligákban játsszanak a magyarok. Mert gyorsabb döntéssel több helyzet alakul ki, több kulcspassz lesz, és több az esély a gólszerzésre.

És a Partizan sebessége még így is duplája volt olykor a Videotonnak a play-off körben.

Egy angol csapat nyert valaha ebben a stadionban, ezt soha nem találtam volna ki, a Bolton. Mostantól az Arsenal is elmondhatja ezt a bravúrt magáról. Cechnek elég nagy szerepe volt ebben az 1-0-s sikerben, mert fontos labdákat hárított.

A meccs vége után negyedórával a Zvezda ultrák, lehettek vagy ötezren, ugrálva énekelték az indulókat, nem akartak hazamenni. Mi lehetett 1991-ben, amikor az utolsó percben, Augenthaler öngóljával jutottak be a BEK-döntőbe.

Aztán jött a délszláv háború.

Európa Liga, H csoport

Crvena zvezda (szerb)-Arsenal (angol) 0-1 (0-0)

BATE Boriszov (fehérorosz)-1. FC Köln (német) 1-0 (0-0)

Az állás: 1. Arsenal 9 pont, 2. Crvena zvezda 4 (2-2), 3. BATE 4 (4-5), 4. Köln 0

(Borí tókép: Srdjan Stevanovic / Getty Images Hungary)