Óriási bírói hibából vezet a Barcelona

Három perc sem kellett a Barcelonának, hogy vezetést szerezzen a szombat esti bajnokin a Málaga ellen. Egy gond volt csak: Gerard Deulofeu gólját nem szabadott volna megadni, a beadásnál ugyanis alaposan kint volt a labda az alapvonalon.

A labdát a szerdai BL-meccsen betaláló Lucas Digne adta be a vonalon túlról, a nyáron Barcelonába visszaigazolt Deulofeu furcsa mozdulattal tette be. A Málaga-játékosok nem is mozdultak már ekkor, ők látták, amit a bíró nem, vagyis hogy kirúgásnak kellett volna jönnie.

A folytatásban a Barcelona egy 17 méteres Lionel Messi-szabadrúgással, a Málaga pedig egy közeli fejessel veszélyeztetett, de a félidőre maradt az 1-0-s hazai vezetés. A második félidőben sem sokáig kellett várni a Barcelona-gólra, itt már szabályosan, ám szerencsésen találtak be, Andrés Iniesta lövése ugyanis megpattant egy védő lábán.

Iniesta góljához Messi adta a gólpasszt, aki ezzel 500 bajnoki gólban volt benne (akár gólszerzőként, akár előkészítőként) a Barcelonában. Ehhez elég volt neki 391 meccs – a pontos leosztás egyébként 360 gól és 140 gólpassz.

