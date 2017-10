Másodosztályú ellen szenvedett a City és az Arsenal

Hosszabbításra kényszerült a Manchester City a másodosztályú Wolverhamtpon ellen az angol Ligakupa keddi nyolcadöntőjében. Pep Guardiola a végén már a legjobbjait is bevetette – bár Agüero, Gabriel Jesus, Torué Benardo Silva is kezdő volt – mégsem sikerült a kilencven perc alatt gólt lőni, majd a 120 perc alatt sem.

A büntetőket a Wolverhampton kezdte, ők is rontottak először, Alfred N'Diaye hibázott. A Cityben de Bruyne, Touré is berúgta és miután a harmadik Wolves-játékos is kihagyta, Sane és Agüero viszont berúgta, a City ha nehezen is, de végül továbbjutott.

Az Arsenal is túlórázott a Norwich Cityvel szemben, de legalább a londoniak nem jutottak el a büntetőkig. Egy 18 éves támadó, a szezont eddig az U23-as csapatban töltő Edward Nketiah két góljával. A második ligás Norwich a 34. percben szerzett vezetést, Nketiah a rendes játékidő vége előtt öt perccel jött be, majd a 85. és a 96. percben eldöntötte a továbbjutást.

Alaposan felforgatta a címvédő Manchester Unitedet José Mourinho, hiszen a hétvégi, Huddersfield elleni vesztes csapatból csak négyen voltak ott a kezdőben Swansea elleni kezdőben. Bekerült viszont két fiatal, a 19 éves Axel Tuanzebe és a 20 éves Scott McTominay is.

A két csapat semmi különöset nem mutatott a meccsen, de Jesse Lindgard két csodálatos gólja miatt mégis emlékezetes marad. Az első félidőben egy remek háromszögelés után lépett ki a csatár és jól lőtte el a labdát a kapus mellett.

A második félidőben Darmian beadását fejelte el 15 méterről, védhetetlenül a jobb alsó sarokba.

Ligakupa, nyolcaddöntő

AFC Bournemouth-Middlesbrough 3-1

Bristol City-Crystal Palace 4-1

Leicester-Leeds United 3-1

Swansea City-Manchester United 0-2

Arsenal-Norwich City 2-1

Manchester City-Wolverhampton 0-0 (11-esekkel: 4-1)

Szerdán játsszák