Dárdai nekifog a szezon megmentésének

Minden szezon előtt elmondta Dárdai Pál, a Hertha BSC magyar edzője, mennyire fontos neki, hogy csapata jól szerepeljen a Német Kupában. Rendre megcélozza a döntőt, a két legutóbbi évben azonban a Dortmund ejtette ki csapatát, először az elődöntőben.

Mivel a bajnokságban nem állnak jól - 10 ponttal a 11. pozíció az övék -, és az Európa Ligában sincs még győzelmük, kiemelten fontos, hogy a Köln ellen megnyerjék az esti meccset. A Köln sincs jó passzban - egy ponttal az utolsó a tabellán -, nagyon megviseli a klubot a dupla terhelés, ők is EL-résztvevők. A gondok forrását azonban nem az edzőben látták, hiszen nem Peter Stögert rúgták ki hétfőn, hanem a menedzsert.

A 18.30-kor kezdődő meccs győztese egy nagy lépést tehet afelé, hogy megmentse, gyorsan rendbe tegye a szezonját.

Dárdai csapatában akár kezdő is lehet a nyáron rekordösszegért (12 millió euró) leigazolt Davie Selke, aki sérülése miatt eddig nem kapott sok lehetőséget. Freiburgban, a legutóbbi bajnokin (1-1) azonban már jól és veszélyesen játszott, és miatta játékrendszert válthat a negyven éves magyar edző.

"Davie érezhető lökést adott nekünk Freiburgban, veszélyes volt a büntetőterületen belül, és könnyen meglehet, hogy most átállunk egy 4-4-2-es felállásra, és a csapatkapitány, Vedad Ibisevic lesz mellette a csatár" - magyarázta Dárdai a Bildnek. Salomon Kalou pedig ez esetben a szélre húzódna.

A legutóbbi 11 meccsen mindössze egy győzelme van a berlinieknek, ha most egy újabbat begyűjtenek, és a hétvégén a Hamburgot is legyőzik, akkor könnyen rendbe tehetik a szezonjukat a kevésbé jó rajt ellenére is. Az egész szezont hangulatát meghatározná most két győzelem, pláne, ha az EL-ben is kiegészítenék eggyel a jövő csütörtökön.

Selke azonban arra figyelmeztetett, hogy nem szabad a Köln helyezéséből kiindulni, mert sokkal jobb képességű csapat, minthogy egy pontot szerezzenek az első osztályban. Ám tudják, hol sebezhetőek, és ezt megpróbálják kihasználni.