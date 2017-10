Győzött a Real Madrid a Fernando Torres stadionban

2-0-ra győzött idegenben a Real Madrid a másodosztályú Fuenlabrada ellen a spanyol kupában. Az odavágót az Atletico Madridos Fernando Torresről elnevezett stadionban játszották a felek, a tét a legjobb 16-ba jutás.

A világ- és Európa-bajnok Fernando Torres, aki az Atletico Madridban lett sztár (később megfordult a Liverpoolnál, a Chelsea-nél és a Milannál is), soha nem játszott a Fuenlabradában. Ugyanakkor ott született, ő a város leghíresebb fia, így hát természetes, hogy róla nevezték el a 2500 férőhelyes stadiont.

Ez a tény ugyanakkor nem hozott sikert a helyi csapatnak, a Real Madrid Cristiano Ronaldo és a többi sztár nélkül is simán hozta a mérkőzést. Igaz, a rengeteg helyzetet nem, csak két tizenegyest sikerült gólra váltani, de ez a végeredmény szempontjából nem is fontos, így is 2-0-ás előnnyel várhatják a visszavágót Zidánék.