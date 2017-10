Girona-Real Madrid 2-1

Jól indult a Madridnak a meccs a katalán Girona otthonában a spanyol bajnokság 10. fordulójában játszott vasárnap délutáni meccsén. Annak ellenére, hogy az első tíz percet a kapujukhoz szegezve töltötték, a 12. percben megszerezték a vezetést.

Támadásuk nagy mázlival indult, a Girona-csatár centikkel maradt le a beívelésről, a labda a kapufáról kipattant, és megindította a Real egyenlítő gólját. Nem volt egy halálos kontra: Cristiano Ronaldo rém gyengén, középre lőtte a labdát a végén, de a Girona-kapus megtette azt a szívességet, hogy épp Isco lábára ütötte ki, 0-1.

A Girona támadásban maradt, és olyan kapufát fejeltek, hogy a bíró már mutatta a középkezdést, de a labda ezúttal is kifelé pattant.

A Real továbbra is csak a kontrákra tudott játszani, az előző szezonban látott robbanékonysága és frissessége teljesen eltűnt Zinedine Zidane csapatának.

Ennek ellenére 0-2 lehetett volna a szünet, Benzema sarkazott bele egy kipattanó labdába, amibe a visszaérő - újfent balfék Bounou kapus - csak beleütött, így a vonalon helyezkedő védő, aki biztosan kifejelte volna, a felkarjával mentette kapufára a kísérletet. Teljesen véletlenül, de ha nincs a karja, ez bizony gól. A bíró nem ítélt büntetőt, videóbíró meg csak jövőre lesz Spanyolországban.

A Real a második félidőre mintha összekapta volna magát, de a lendületecske tíz percig se tartott, szép góllal egyenlített a Girona. Ahogy Stuani a végén megetette Nachót, hát olyan cselt Real-futballista ellen nem igazán láttunk az előző szezonban, 1-1.

Nem telt el öt perc, már vezetett a Girona, Portu sarkazott három méterről a kapuba egy csúnyán eltört lövést. Felmerült már élőben is, hogy ez talán les volt, a visszajátszás be is bizonyította, de Alejandro Hernandez bíró megadta a gólt, 2-1.

A Realnak hosszabbítással együtt 35 perce lett volna valamit virítani, de a legnagyobb helyzete egy Lucas Vazquez-lesgól volt a 83.-ban, ezt jól észrevette a partjelző, a találatot nem adták meg.

A kezdéskor 15. Girona nyert, ezzel 10 meccsen már 10 pontot veszített a Real Madrid, 8-cal van a bajnokságot vezető Barcelona mögött.

Cristiano Ronaldo a 10. forduló után is egygólos a ligában, igaz csak 6 meccsen játszott eltiltás miatt. Most is nagyon gyenge volt, pláne magához képest, ha értékelni kéne a formáját, egy szóval úgy lehetne, ahogy az egész csapatát is: erőtlen. A fittnesszfanatikus Ronaldóval szemben ez elképzelhetetlennek hangzik.

A Girona 11.-nek jött fel a tabellán, a Real 3., 20 pontja van, akárcsak a negyedik Atletico Madridnak. A madridiak és a Barca között a Valencia helyezkedik, 24 ponttal.

Bár a Madridot katalán csapat állította meg, a meccset szerencsére semmilyen politika közjáték nem zavarta meg, még katalán zászlókat se nagyon lengettek a hazai drukkerek.