Rasszista sértegetés és ajtószétrúgás az újpesti öltözőfolyosón

A szombati Újpest-Videoton (2-2) a bajnoki szezon egyik legjobb mérkőzése volt, ám sajnos a szégyenletes eseményektől sem mentes. A meccset a hazai szurkolók rasszista megnyilvánulásai kísérték végig, a balhé pedig az öltözőfolyosón is folytatódott.

A hangulat ugyanis a hírek szerint a hazaiak szerb játékosára, Bojan Szankovicsra is átragadt. A légiós a mérkőzés után megalázó, rasszista sértésekkel illette az öltözőfolyosón a nigériai Ezekiel Hentyt, akit úgy kellett lefogni, hogy ne menjen neki az újpestinek. Miután pedig sikerült kiszabadulnia az őt lefogók gyűrűjéből, a videoton játékosa "kárt okozott az Újpesti létesítményben", azaz a Nemzeti Sport információi szerint szétrúgta a folyosón található ajtót.

A Videoton FC természetesen vizsgálatot követel, a klub hivatalos közleményét a mérkőzésen és az az után történtekről változatlan formában közöljük:

A Videoton FC közelménye

Csapatunk izgalmas mérkőzésen 2-2-es döntetlent játszott az Újpest FC ellen a Szusza Ferenc Stadionban. Sajnos a mérkőzés nem kizárólag a gólokról, valamint a pályán történt eseményekről marad emlékezetes, hanem a lelátón, valamint a lefújás után az öltözőfolyosón történtekről is.

Az UEFA 2001 óta a FARE szervezettel együttműködve küzd az intolerancia és a diszkrimináció ellen. 2013 májusában, az Európai-szövetség a tagországokkal együtt a londoni UEFA konferencián megegyezett abban, hogy még nagyobb erővel lépnek fel a labdarúgásban fellelhető rasszizmus ellen. Itt döntés született arról, hogy a játékvezetők felfüggeszthetik, sőt, akár le is fújhatják a találkozót, amennyiben ilyet tapasztalnak.

Az MLSZ erőfeszítései ellenére sajnos a Megyeri úton közel voltunk ehhez, és megjegyezzük, hogy korábbi idegenbeli mérkőzéseinken is lehetett volna hasonló okokból figyelmeztetni szurkolók egyes csoportját. Az Újpest - Vidi bajnokin a hangosbemondó már figyelmeztette a hazai szurkolókat, amelynek egy kisebb része továbbra is rasszista megnyilvánulásokkal sértegette színes börű játékosainkat. Solymosi Péter végül nem függesztette fel a találkozót, amely a körülményekhez képest rendben befejeződött. Az öltözőfolyosón a hazaiak egyik játékosa megalázó, rasszista jelzővel sértegette az eredmény miatt amúgy is ideges Ezekiel Henty-t, aki ezt követően elveszítette a fejét, és kárt okozott a létesítményben.

Kovács Zoltán sportigazgató a helyszínen szóban elnézést kért, ezt írásban is meg fogjuk erősíteni, az okozott kárt pedig klubunk természetesen megfizeti. Bízunk benne, hogy mindenki más is vállalja a felelősséget a mai mérkőzésen történtekért, és a jövőben nem fordulnak elő hasonló esetek a magyar futballpályákon. Reméljük, az MLSZ nem csak a büntetésekkel, felhívásokkal és reklámokkal lép fel a rasszizmus ellen, hanem a jelenlegi esetet alaposan, tényszerűen kivizsgálja, és ennek megfelelően dönt majd.