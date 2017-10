Délután meglesz az új szövetségi kapitány, de ki lehet az?

A sikertelen vb-selejtezők után október közepén kirúgott Bernd Storck helyére ideiglenesen a pályaedző Szélesi Zoltánt nevezte ki szövetségi kapitánynak a Magyar Labdarúgó Szövetség. Úgy tűnt, a november 9-i Luxemburg és 14-i Costa Rica elleni meccsekig nem is lesz új kapitány, csakhogy az MLSZ hétfőn kettőre sajtótájékoztatót hirdetett, amin Csányi Sándor személyi ügyben közöl valamit - erősen azt sejtjük, az új szövetségi kapitány nevét.

Paulo Sousa azonnal jelezte, őt nem érdekli a poszt, és a felkérésre szintén nemet mondó Herczeg András mellett képbe került az MLSZ-nél

a volt belga kapitány, George Leekens

a Honvéddal bajnok, mára Dunaszerdahelyen edzősködő Marco Rossi

a hétszeres olasz bajnok és BEK-győztes Giovanni Trapattoni

Dárdai Pál korábbi pályaedzője, Szabics Imre

a Bundesliga-harmadik RB Leipzig másodedzője, Lőw Zsolt

Melléjük vesszük még az aktív – bár csak megbízott – kapitányt, Szélesi Zoltánt is, és megnéztük, közülük kivel járnánk a legjobban a folytatásban.

Giovanni Trapattoni

Nehéz pontosan értelmezni, mit is akar az MLSZ 2017-ben a 78 éves Giovanni Trapattonival. Ha valaki egy 2012-es autóbaleset után kómából felébred, és azt mondják neki, hogy Trapattoni lett a magyar kapitány, még örülhetne is, egészen addig, amíg hozzá nem teszik, hogy bő öt évet volt kómában. A 78 éves olasz kinevezésével legalább annyira megtisztelné az MLSZ az agg edzőlegendát, mint ő minket, hogy öregségére idenézett hozzánk.

Ahová ment, ott sikeres volt. Játékosként kétszeres olasz bajnok és KEK-győztes volt a Milannal, majd edzőként a Juventusszal hat bajnoki címet, BEK-et, KEK-et, két UEFA-kupát nyert. A Milannal hozzátett még egy bajnoki címet és KEK-győzelmet, a Bayern Münchennél pedig egy Bundesliga-sikert. Az olasz válogatottal nem alkotott maradandót a 2002-es vb-n és a 2004-es Eb-n, az írekkel viszont ott volt a 2012-es Eb-n, és a 2010-es vb-ről is csak óriási csalás – Thierry Henry kezezése – miatt maradt le.

Magával ragadó figura, külföldön is képes volt a játékosokat és a sajtót is pillanatok alatt maga mellé állítani, ebben a humora is sokat segített. A Bayern Münchennél elejtett "Ich habe fertig" (az Ich bin fertig, vagyis kész vagyok helyett nagyjából azt mondta, hogy van nekem kész) mondata örök klasszikus lett.

Dárdai Pál is őt szerette volna utódnak.

Óriási tapasztalata van, 1382 meccsen vol edző, ez több, mint a többi jelölt rutinja együtt –, sztárcsapatokat sikert sikerre halmozott, de kisebb klubokkal nem tudott igazán komoly eredményt elérni. A Fiorentinával 44, a Stuttgarttal 35 százalékos győzelmi mutatót ért csak el, de ír kapitányként is csak a meccsek 40 százalékát nyerte meg. Az egyetlen kisebb csapat, ahol sikeresnek mondható, a Red Bull Salzburg volt, velük bajnok is lett, de a liga legerősebb keretével dolgozhatott.

A sikeres csapatai mind nagyon szervezettek, mentálisan erősek, megtörhetetlenek voltak a pályán. Ugyanezt a magyar válogatottal megvalósítani nem lesz könnyű. A Benficában többek között Nuno Gomessel, Simao Sabrosával és Joao Pereirával dolgozhatott együtt, a Salzburgjában ott volt a levezető Niko Kovac, a Bayern Münchenből odaigazoló Alexander Zickler, az ír válogatottban pedig John O'Shea-re építhette a védelmet, elöl pedig Damien Duff és Robbie Keane volt a két alapembere. Egyik sem az a szint, amit a telki edzőpályán látna viszont.

2013 óta nem dolgozott sehol, négy év pedig elég hosszú kihagyás.

Szinte biztos, hogy semennyire nincs képben a magyar viszonyokkal. Valószínűleg amolyan fél-edző lenne csak, egy nagy név, aki figyelmet és komolyabb szakmai háttérstábot tudna hozni magával, de a valós munkát nem ő, hanem a csapata végezné majd.

Marco Rossi

A most 53 éves olasz edző viszonylag a semmiből került 2012-ben a Budapest Honvédhoz – az előttük vezetett öt olasz klubból másodosztályú volt a legmagasabb szinten játszó. Első körben 2012-14 között volt a Honvéddal, akkor bronzéremig jutott, a második megbízása (a kettő között bő 9 hónap volt) a 2017-es bajnoki arannyal ért véget. Jelenleg a Dunaszerdahely vezetőedzője, velük negyedik helyen áll a szlovák bajnokságban.

Tökéletesen tisztában van a magyar viszonyokkal. Nem csak a játékosokkal, de az MLSZ-szel és a hazai tulajdonosok hozzáállásával is, bár nem biztos, hogy a legjobb dolog, hogy távozásakor összeveszett a Honvéd-tulaj George Hemingwayjel.

A Honvédban már bizonyította, hogy nagyon jó taktikai érzéke van, tökéletesen fel tudja mérni az ellenfél erősségeit és gyengepontjait, és ehhez alakítja a játékot. Nem akart többet a csapatától, mint amire képes volt, és főleg a védelemre épített, ebben Dárdai felfogását követi.

Az Olasz Edzőképző Akadémia tanára jelenleg is, ami azt mutatja, tudja, hogyan kell edzőtársaival kommunikálni azokat esetleg irányítani. Ugyan Bernd Storcknak nem sikerült rávennie a hazai akadémiákat, hogy 4-4-2-es rendszerben játsszanak, segítve a válogatottak munkáját, de ő is tehet egy próbát hasonlóval.

Érdekli a szövetségi kapitányi állás, ráadásul a Dunaszerdahely is hajlandó elengedni, ha végül őt választja az MLSZ.

Korai lenne azért egy harmadik hellyel és egy bajnoki arannyal edzőzseninek kikiáltani. Nem volt olyan domináns az NB I.-ben, mint anno Paulo Sousa a Videotonnal, igaz, mélyebbről rángatta fel a bajnoki címig a Honvédot, és gyengébb keretből is dolgozhatott.

George Leekens

Nem sokat mond a 68 éves belga edző neve? Ez még úgy sem baj, hogy Leekens valójában kétszer is volt már belga kapitány, 1997-99 és 2010-12 között. MLSZ-közeli információk alapján úgy tudjuk, hogy az ő neve is felkerült a jelöltlistára, méghozzá magasra. Nem is akármikor, Storck kirúgása másnapján úgy értesültünk, hogy Leekens szívesen lenne magyar kapitány, vagyis a puhatolózás már korábban elkezdődhetett.

Egy időben tényleg jó edző volt, vele jutottak ki a belgák az 1998-as világbajnokságra, de ott leszerepeltek, úgyhogy ki is rúgták. 2012-ben közel jártak az Eb-szerepléshez a selejtezőn, hosszabbítottak is vele, de Leekens inkább a Club Brugge-höz igazolt, ahol villámgyorsan kirúgták.

Komoly eredménye sosem volt, egyszeres belga bajnok és kétszeres belga kupagyőztes.

1984-ben kezdett edzősködni, azóta 23 helyen dolgozott, a leghosszabb megbízatása 3 év volt, vagyis nem a hosszú távú sikerek záloga a neve.

Szabics Imre

Fotó: Koszticsák Szilárd

Az MLSZ-elnökségi tag Bánki Erik két kategóriára osztotta a lehetséges jelölteket. Rutinos külföldit, vagy feltörekvő, fiatal magyart keresnek. Utóbbi tökéletes példája Szabics Imre, aki Dárdai Pál alatt már volt a válogatott pályaedzője, de Bernd Storcknak nem kellett. A korábbi 36-szoros válogatott csatár jelenleg annál a Sturm Graznál másodedző, ahol bekerült a halhatatlanok közé is.

Nem végezhet rossz munkát, a Graz jelenleg 12 forduló után vezeti az osztrák bajnokságot, három ponttal előzik az elmúlt hat évből ötször bajnok Salzburgot.

Dárdai Pál megbízott benne, nemcsak, hogy megtette pályaedzőnek az akkor még csak 33 éves, frissen visszavonult Szabicsot, de távozásakor Trapattoni (vagy bármely utód) segédjének is őt szánta.

Felmerült Thomas Tuchel, a Dortmunddal remeklő edzőnél is a neve mint másodedző, ami nem utolsó ajánlólevél.

Elképzelhető az is, hogy az új kapitány mellett újra pályaedző lehetne.

Feltörekvőnek feltörekvő, viszont pont ezért nincs komoly tapasztalata, első tétmeccsén a válogatott élén lenne vezetőedző, ami nagyon visszaüthet.

Jelenleg végzi a pro licenc-kurzust az MLSZ-nél.

36 évesen 1930 óta a legfiatalabb magyar kapitány lenne. 2013-ban, amikor utoljára játszott a válogatottban, még együtt szerepelt Bogdán Ádámmal, Guzmics Richárddal, Kádár Tamással, Korcsmár Zsolttal, Bode Dániellel, Dzsudzsák Balázzsal, Szalai Ádámmal, Elek Ákossal, Fiola Attilával, Lovrencsics Gergővel – bár ha másodedzőnek elfogadták, edzőként is lenne tekintélye.

Lőw Zsolt

A legdinamikusabban fejlődő német csapat, a jelenleg Bundesliga-dobogós RB Leipzig másodedzője. Korábban dolgozott a Red Bull Salzburg fiókcsapatánál, a másodosztályú Lieferingnél, majd Ralf Rangnick segítője lett Salzburgban, vele ment Lipcsébe is, ahol Ralph Hasenhüttl is megtartotta posztján.

Nagyon jó helyen tanul, kevés német klubnál láthat többet sikeres csapatmenedzselésből, mint Lipcsében, ahol ugyan sok pénzből, de nem észveszejtő összegekből csináltak Bundesliga-esélyes, BL-induló keretet.

Szabicshoz hasonlóan ő is most végzi a pro licenchez szükséges tanfolyamot.

A német fociban hódító gegenpressinget közelről tanulmányozhatja, de ahhoz nagyon prezíc játék kell, a magyar csapatnál másra lenne szükség.

Túl jó állásnak tűnik a lipcsei másodedzői poszt – hiszen rengeteget tanulhat egy sikeres klubnél – ahhoz, hogy feladja a meglehetősen ingatag szövetségi kapitányi posztért.

Szélesi Zoltán

A korábbi kapitány Dárdai Pál barátja egyelőre csak ideiglenes megbízást kapott a felnőttek irányítására, de azt, hogy jó érzékkel tud irányítani, már az U17-esek élén megmutatta.