BL: 5-0-s PSG-kiütés, 0-3-ra égett a Chelsea

Több meglepetéseredménnyel indult a Bajnokok Ligája csoportkörében a negyedik forduló:

a Barcelona idegenben 0-0-t játszott csak az Olympiakosszal,

az Atlético Madrid otthon, fél órát emberelőnyben játszva csak ikszelt az azeri Qarabaggal,

a Roma pedig 3-0-ra kiütötte a Chelsea-t otthon.

Kezdjük a spanyolokkal: a Barcelona pár nagyobb helyzetig jutott csak, de igazán közel nem volt ahhoz, hogy nyerjen Görögországban. Messiék így is kényelmes helyzetben vannak, mivel a Juventus is csak kínlódva hozott össze egy 1-1-et a Sportingnál, így továbbra is vezetik a csoportot, 10 pontjuk van, mögöttük 7 ponttal jönnek az olaszok és 4-gyel a portugálok, vagyis hivatalosan még nincs továbbjutó a D csoportból.

Az B-ben viszont már van, ott a százszázalékos, az Anderlechtet másodjára is kiütő Paris Saint-Germain és a Bayern München is nyolcaddöntős, a németeket ugyanis már nem tudja megelőzni a Celtic. A PSG 5-0-ra verte Párizsban a belgákat, a védő Laywin Kurzawa mesterhármast lőtt, így két meccsen összesen 9-0-s gólkülönbséget hoztak össze az Anderlechttel szemben.

A Bayern München az első félidő közepén vezetést szerzett a Celtic ellen, a skótok a hajrában kiegyenlítettek, de csak három percig reménykedhettek, Javi Martínez ugyanis egy önfeláldozó fejessel újra előnyhöz juttatta a németeket. A spanyol arca felszakadt a fejelésnél, de csak miután megszerezte a győztes gólt.

Azt A csoportban fordulatos meccset játszott Bázelben a Basel és a CSZKA Moszkva – az oroszok visszavágtak a svájciak moszkvai győzelméért, és két védelmi hibából szerzett góllal fordítottak, így életben tartották a továbbjutási reményeiket. A Manchester United egy kihagyott büntetővel is simán verte a Benficát 2-0-ra, de hivatalos még nincsenek ott a nyolcaddöntőben José Mourinhóék.

A C csoportban viszont minden borulni látszik. Az Atlético Madrid mindkét meccsén ikszelt a Qarabaggal, pedig Madridban 30 percet emberelőnyben játszhattak. Az azeriek vezettek, vagyis az életben maradásért kellett mennie a spanyoloknak. Négy meccs után három ponttal a csoport harmadik helyén állnak, innen bravúr kellene a legjobb 16-hoz.

Olyasmi bravúr, amit a Roma hajtott végre: Stephan El Shaarawy duplájával és Diego Perrotti góljával 3-0-ra verték az erőtlennek tűnő Chelsea-t. Az olaszoknak egy perc sem kellett az első gólhoz, El Shaarawy távolról bombázott, de ezt is még két szét, távoli lövés követte a rómaiaktól, akik vezetik a csoportot.