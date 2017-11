Leekens már volt közellenség Belgiumban, és ha jobb ajánlatot kap, lelép

A magyar labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya nem tartozik a legismertebb edzők közé Magyarországon. Georges Leekens pályafutásának értelmezése egyébként sem hétköznapi feladat, egy olyan edzőről beszélünk, aki az elmúlt 30 évben 23-szor váltott munkát, és ebből tíz alkalommal az egy naptári évet sem töltötte ki posztján.

Nem mellesleg sikerült magára haragítania egész Belgiumot.

Leekens kinevezése nemcsak Magyarországon kapott vegyes fogadtatást. A hétfői bejelentést követően a Sporza, azaz a belga (flamand) közmédia sportműsorait tömörítő brand facebook oldalán százával sorakoznak a hír alatt a kommentek. Döntő többségükben negatívak, de legjobb indulattal is élcelődőek.

Kommentekre persze nem lehet alapozni. Hogy hitelesebb képet kapjunk Leekensről, megkerestük a Sporza labdarúgásban illetékes tévés-rádiós kommentátorát és elemzőjét, Peter Vandenbemptet. Vandenbempt Belgiumban nem akárki, flamand nyelven őt tartják a(z egyik) legnagyobb névnek a szakmában. Készségesen elmondta véleményét az új kapitányunkról. A sors különös összjátéka, hogy Vandenbempt a telefonbeszélgetés idején épp Leekens egy volt segítőjének társaságában volt. (Ő nem nyilatkozott.)

Rengeteg kritika és vicc kísérte az önök Facebookján az új magyar szövetségi kapitány kinevezéséről szóló hírt, pozitív hozzászólás annál kevesebb volt. Véleménye szerint mi Leekens igazi erőssége, milyen kvalitásai vannak?

Sok erőssége van. Közülük a legnagyobb az, hogy

el tudja érni a játékosainál, hogy a valós képességeiken felül teljesítsenek.

Nem a bajnoki címre, vagy a dobogóra esélyes csapatok fekszenek neki igazán, az utóbbi 15-20 évben nem is ilyen együtteseknél dolgozott. Inkább olyan csapatok valók neki, amiket a tabella aljára várnak, ő pedig a negyedik, ötödik helyre hozza be őket.

Hogyan képes többet kihozni a csapataiból?

Hatalmas lelkesedéssel, és azzal, hogy nagyszerű motivátor. A középszerű játékosok elhiszik neki, hogy jobbak lehetnek. Azt hiszem ez most a magyar válogatott esetében egy fontos képesség, ne vegye sértésnek, hogy ezt mondom. Ha a játékosok hallgatnak rá, szerintem jobb játékra és eredményre lehetnek képesek a vártnál.

Milyen a személyisége, milyen stílusú edző?

Nagyon lelkes, nagyon barátságos, nyitott, mindenkivel szívesen beszél. Szakszerű és módszeres a megközelítése, a csapata játékát is rendszerszinten építi fel előbb, a szervezettségre helyezi a hangsúlyt, viszont támadónak éppen nem mondanám a felfogását. Nem egy Guardiola.

A csapatai rengeteget gyakorolják a rögzített játékhelyzeteket, a szögleteket és szabadrúgásokat, a különböző variációikat, és sok gólt is szereznek ezekből.

Főként a csapat irányítását tekinti feladatának vagy a kapcsolódó területeket is szereti felügyelni?

Többet kaptak vele a magyarok, mint pusztán egy edzőt. Minden területen szereti magánál tudni az irányítást. Legfőbb szavajárása és vezérelve a professzionalizmus, sokat fogják ezt tőle hallani.

Valóban, már a bemutatkozása alkalmával is többször említette.

Még vagy ezerszer fogják tőle hallani, ugyanakkor tényleg szereti tudni, hogy milyen munka folyik a különböző részlegeknél, például az orvosi csapatnál vagy az erőnléti foglalkozásokon, de azon is rajta tartja a szemét, hogy milyen körülmények között utazik vagy száll meg a csapata.

Szeret mindent irányítani, de ha nem követik a tanácsait, az feldühíti.

Sokszor ez volt az oka, hogy olyan gyorsan váltott, alig 5-6 hónap után.

Számtalan hozzászóló szerint Leekens csak addig lesz magyar kapitány, amíg nem kap egy jobb ajánlatot. Ön szerint, ha kapna, tényleg elhagyna minket?

Szerintem igen, ez a helyzet. Ha egy jobb ajánlatot kap – nem feltétlenül anyagilag –, akkor mindig azt kezdi keresni, hogy tudna lelépni.

Bevett vicc azt mondani róla Belgiumban, hogy amikor aláír valahova, már keresi hova mehetne tovább.

Ezt mindenki tudta róla régóta, de amíg a Lokerennel vagy a Kortrijkkal viselkedett így, a közönség elfogadta olyannak, amilyen. A belga nemzeti csapat elhagyása viszont élete legnagyobb hibája volt.

Miért?

Egészen addig a napig a nagyközönség mindent elnézett neki, azt követően viszont közellenség lett. Minden stadionban ellene tüntettek, amerre járt, transzparenseken szidták őt a szurkolók. Azóta sem bocsátottak meg neki.

Miért hívják sokan Mr. 90 százaléknak?

Egy nagyon szerencsétlen nyilatkozat miatt. Amikor 2012-ben általános megdöbbenésre otthagyta a belga kapitányságot, noha korábban szerződést hosszabbítottak vele, úgy búcsúzott, hogy nyugodt szívvel megy el, mert a munka 90 százalékát már elvégezte. Valójában azért ment el, mert a Brugge edzője akart lenni és a Bajnokok Ligájában akart szerepelni kedvenc csapatával. Csakhogy a csoportkörbe sem jutottak be, őt pedig kirúgták. Ostobaságot csinált. A 90 százalékról szóló viccek pedig a sírig fogják kísérni.

Belgium nem jutott ki vele a 2012-es lengyel-ukrán Európa-bajnokságra, ezért is tartják ennyire megbocsáthatatlannak ez a váltást?

Egy olyan szellemiséget épített fel a válogatott körül, ami azon alapult, hogy egy nagy közös csapat vagyunk, egy nagy család. Emiatt még rosszabbul vette ki magát, ami történt. Hatalmasat csalódtak benne például azok szurkolók, akiket korábban épp ő állított a lelkesedésével a csapat mellé. Mert egyébként arra is képes, és ez egy fontos tulajdonsága, hogy a csapata körül lelkesedést generáljon.

Milyen vele dolgozni?

Szeret viccelődni, nagyon közvetlen, esetenként annyira, ami már nem is mindig feltétlenül előnyös. Mindenkivel úgy viselkedik, mintha a barátja lenne, ez egyeseknek terhes is lehet. Akik jobban ismerik vagy megvan hozzá a képességük, hogy átlássanak a stílusán, gyakran zavarónak vagy akár idegesítőnek is találhatják.

Nem tartozik a legfiatalabb edzők közé, számít ez bármit?

Leekens olyan edző, aki képes életet lehelni egy csapatba. Akinek jó tudni a számát, mert fel lehet hívni, ha baj van. És semmi öreges nincs benne, a koránál vagy húsz évvel fiatalabbnak tűnik.