Szedjem ki édesanyámat a sírból, és küldjem pályára?

Alig több mint egy hónapja nevezték ki a Dinamo Bukarest élére a románból lett egykori magyar válogatott játékost, Vasile Miriutát, de máris a teljes káosz veszi körül a csapatnál.

A román futballbajnokság 16. fordulójában a Dinamo 4-0-ra kikapott a Viitorul csapatától. A szurkolók egy részét a meccs alatt a rohamrendőröknek kellett visszafognia, hogy ne döntsék be a kerítést és támadjanak a szerintük lélektelenül futballozó játékosokra. A rendfentartóknak sikerült kezelni a helyzetet, de az események még több figyelmet irányítottak a Dinamónál lévő áldatlan állapotokra.

A sportsajtó ugyanis már korábban lehozta a sztorit, miszerint a múlt csütörtöki kupameccs előtt öt Dinamo-játékos is hajnalig bulizott és ivott, köztük két olyan játékos is, aki már az utánpótlás válogatottból is italozás miatt került ki.

A Dinamónál egy ideig hallgattak a problémákról, míg végül Vasile Miriuta csak kiborította a bilit. Az edző szerint a helyzet már az érkezése előtt is hasonló volt a klubnál, mert a játékosok egy részéből hiányzik a hivatástudat.

Az elkeseredés érthető, de ritkán szoktak ennyire kiakadni.

„A szurkolóknak igazuk van. Megengedhetetlen az, ami történt. Gúnyt űztek a munkámból, a társaikból és a Dinamóból."

De mit tehettem volna? Szedjem ki édesanyámat, isten nyugtassa, a sírból, és küldjem pályára?

„Costache, ha hajnalig mulatott, persze hogy izomszakadást szenvedett. Sajnálom, mert ők a jövő, akikre építkezünk – és ezt csinálják?! De nem állhatok őrt az ajtajuk előtt. Ha hivatásos játékosként, ennyi idősen ezt művelték az edzőtáborban, akkor bizonyára otthon is ezt teszik” – nyilatkozta Miriuta, aki alig több mint egy hónapja, szeptember 20-án vette át a Dinamo vezetését.

Miriuta annál is kevésbé értette a játékosok viselkedését, mert szerinte a klub tulajdonosa, Ionut Negoita mindent elkövetett az érdekükben. Szeptemberben megemelte a bérüket, kocsit, házat adott nekik, ő pedig edzőként állt ki mellettük, és adott nekik egy második esélyt a Viitorul elleni rangadóval. Ám a játékosok visszaéltek a bizalmával, és mindent tönkre tettek.

„Rájuk sem bírok nézni. Ezek nem dinamósok. Van pár fiatal gyerek, inkább játszatom őket, mert legalább tudom, hogy mindent megtesznek a pályán, és ha decemberben menesztenek, akkor azzal a tudattal távozom, hogy minden tőlem telhetőt megpróbáltam" – mondta feldúltan.

Miriuta ennek ellnére továbbra sem adta fel, hogy csapatával a rájátszás felsőházába kerüljön. Ettől jelenleg 3 pont választja el, míg a bajnokságot vezető FCS Bukaresttől 21.

(via NSO)