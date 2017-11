Közel volt az amputációhoz üszkösődö lábával az arsenalos

Santi Cazorla, az Arsenal futballistája közel volt ahhoz, hogy amputálják jobb lábfejét. A spanyol középpályás lábát sokszor megoperálták, de komplikációk léptek fel, az üszkösödés is megindult. A lábát végül megmentették, és a játékos rehabilitációja is elkezdődött.

A 32 éves futballista a spanyol Marcának adott interjúban elmondta, voltak olyan időszakok, amikor úgy tűnt, hogy soha többé nem játszhat, de most már arra is van esély, hogy januárban futballozzon.

Cazorla elég sokszor volt sérült, a jobb bokáját kellett többször műteni, távolítottak belőle, majd Achillesével is problémái voltak. Azt nyolcszor operálták, egy nyolccentis darabot ki is vágtak belőle, és még a karjáról is átültettek bőrt, hogy elfedjék a heget, de komplikációk léptek fel.

„A probléma az volt, hogy nem gyógyult, és amikor a sebet felvágták, elfertőződött." – mondta Cazorla.

Angliában nem voltak sikeresek az orvosok, így Spanyolországba ment Mikel Sánchezhez, aki azt mondta, praxisa során még nem találkozott hasonlóan nehéz esettel.

„Azt látta, hogy csúnya fertőzést kaptam, a csont egy része és az Achilles-ín károsodott" – idézte fel Cazorla, aki még

vérmérgezést is kapott, emiatt felmerült, hogy el is veszíti üszkösödő lábát.

Végül sikerül rendbe hozni a bokáját és az Achillesét, már elkezdte az edzéseket is, de a teljes intenzitású munkától még messze van.