Hiába örültek az NB I. korábbi gólkirályának Balmazújvárosban

A Balmazújváros abban a hitben volt, hogy még az őszi szezonban játszathatja az NB I. korábbi gólkirályát, Adamo Coulibalyt, de kiderült, erre most még nincs esély. Korábbi amatőr státusza miatt csak az átigazolási időszakban lehet hivatalosan a Balmazújvárosé.

A 36 éves Coulibaly több mint egy hónapja már a Balmazújvárossal készült, egyre jobb formába került, elvileg meg is állapodtak vele, és a klub már azt is közölte, hogy a Budapest Honvéd ellen már játszhat is.

Coulibalyt a belga ötödosztályban szereplő RFC Tilleur-től igazolta volna le a Balmazújváros, ami csak most szembesült vele, hogy ez lehetetlen, mert hiába vált nyártól szabadon igazolhatóvá a csatár, az amatőr státusza miatt nem lehet róla megegyezni szezon közben a nemzetközi átigazolási szabályok szerint.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Coulibaly tisztában volt-e azzal, hogy milyen következményei vannak az amatőr szerződésnek.

(via Nemzeti Sport Online)