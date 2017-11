Mourinho: Mindennap siránkozhatnék Pogbáról

Vasárnap a Premier League egyik derbije a Chelsea–Manchester United-meccs lesz. A két edző, Antonio Conte és José Mourinho nincs túl jó viszonyban. Utóbbi szerint Conte folyton sajnáltatja magát, hogy mennyi sérültje van, míg ő erre sosem szokta fogni a sikertelenséget. Ezt persze elég könnyen megcáfolták, és most már Mourinho is taktikát változtatott.

„Az én hibám, mert nekem minden héten siránkoznom kéne a sérültek miatt, és mindenki emlékeztetnem kéne, napról napra, sajtótájékoztatóról sajtótájékoztatóra. Az én módszerem az, hogy próbálom motiválni, magabiztosságot adni azoknak a játékosoknak, akik pótolják a sérülteket. De talán újra kell gondolnom a profilomat. Tudom, hogy sok mindenről panaszkodok, de nem a sérültekről, pedig valószínűleg kellene" – idézte Mourinhót a Goal.com.

A Unitedben valóban több kulcsjátékos sérült, a Chelsea ellen Paul Pogba, Michael Carrick és Maroune Fellaini sem játszhat többek között.

„Azt hiszem, minden más menedzser mindennap Pogbáról beszélne. «Ó, most nincs Pogba. Ó, mikor lesz újra Pogbám. Ó, tíz meccs Pogba nélkül vagyunk? Ó, minden Bajnokok Ligája csoportmeccsen Pogba nélkül voltunk. Ó, minden nagy meccsen, a Liverpool, a Chelsea és Spurs ellen is Pogba nélkül álltunk fel.» Én nem beszélek minden egyes alkalommal Pogbáról, csak akkor, ha kérdezik, mi most a helyzet." – mondta Mourinho.

Az edző aztán tovább sorolta még a sérülteket, majd megjegyezte, hogy ezzel együtt nagyon jól teljesítettek eddig.