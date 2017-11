A Chelsea 1-0-ra győzte le a Manchester Unitedet a Premier League 11. fordulójában, ami a Manchester City-nek jött a legjobban, így már nyolc ponttal vezet a bajnokságban.

Ahogy várni lehetett, José Mourinho elsősorban a védekezésre koncentrált a Manchesterrel, a kontrákra próbált meg inkább építeni, így a Chelsea-nek volt több lehetősége az első félidőben. Igaz, egyikkel sem tudott élni, ez De Gea védésein is múlt.

A meccset eldöntő gólt Álvaro Morata szerezte, az 55. percben középen nagy terület nyílt előtte, be is futott a védő közé, a felfutó Azpilicueta pedig tökéletesen csavarta fejére. Morata 12 méterről be is fejelte a labdát a kapuba. Ezután Bakayokónak is nagy lehetősége volt, de a kapu mellé lőtt laposan. A csereként beállt Fellainiról könnyen lefordult a Chelsea, igaz a meccs hajrájában ő volt legközelebb az egyenlítéshez, de Courtois jó reflexszel védte a lövését. Hiába nyomott nagyon az utolsó tíz percben a United, már nem tudott gólt szerezni.

Premier League, 11. forduló:

Chelsea-Manchester United 1-0 (0-0)

Everton-Watford 3-2 (0-0)

Manchester City-Arsenal 3-1 (1-0)

Tottenham Hotspur-Crystal Palace 1-0 (0-0)

szombaton játszották:

West Ham United-FC Liverpool 1-4 (0-2)

Huddersfield-West Bromwich Albion 1-0 (1-0)

Newcastle United-Bournemouth 0-1 (0-0)

Southampton-Burnley 0-1 (0-0)

Swansea City-Brighton 0-1 (0-1)

Stoke City-Leicester City 2-2 (1-1)