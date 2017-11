Fénykép a verekedésről a Fradi-stadionban

A szombati Ferencváros-Debrecen futballmérkőzés sajnos nemcsak arról maradt emlékezetes, hogy átadása óta először egy bajnoki meccsen megtelt a Groupama Aréna. A mérkőzés szünetében kitört verekedésben a rendőrség információi szerint két ember súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült.

Már szombaton este, a mérkőzés után is kaptunk olyan információt, ami szerint a stadionban eddig vezérszurkolóként ismert B.-t támadták meg, egy kukával dobták meg, vasárnap reggel pedig az Üllői 129 egyik kommentelője feltöltött egy felvételt, amin állítása szerint a tegnapi verekedés látható. B. a szürke felsőt viselő alak, akinek a kezében, elmosódottan mintha a kés is látszana, illetve éppen fenyegetik/megdobják egy kukával.

Az ultráktól, szurkolóktól és szemtanúktól kapott információk alapján nagyjából az a forgatókönyv valószínűsíthető, hogy az új stadion rendszabályait, így a vénaszkenner használatát elfogadó ultrák egyik vezetője került összetűzésbe a Ferencváros hazai mérkőzéseit eddig bojkottáló régi B-közép egyik ultracsoportjával.

A régi B-közép nemrég állapodott meg a vezetéssel, és a Debrecen ellen tért vissza a stadionba.

Többek szerint a Halhatatlanok nevű "kubatovista" (avagy szkenneres, avagy bejáró) csoport B. néven emlegetett kápója (előénekese) a verekedés során egy kést is elővett, és azzal egy vagy két embernek sérülést is okozott. A sérültek társai előbb ártalmatlanították B.-t, majd rettenetesen elverték. Ahogy több szemtanú is fogalmazott "meglincselték", és valószínűleg a rendezők mentették meg a még súlyosabb sérülésektől.

Az viszont nem egyértelmű, hogy ki támadott először, van aki szerint B., van aki szerint ő már "csak" önvédelemből vette elő a kést, és szúrt a dulakodás során.

Erre volt reakció a borzasztó verés. A 24.hu úgy értesült, hogy egy ember koponyasérülést és súlyos szemsérülést szenvedett a verekedésben.

Hogy a kés honnan került hozzá, bevitte a stadionba valahogy, vagy ott kapta (pl. az egyik büfében) azt egyelőre nem tudni. Egy szemtanútól az utóbbi verziót erősítő információt is kaptunk:

„A félidőben a mosdók és a büfék előtt hatalmas tömeg alakult ki. Annyit lehetett csak látni, hogy egy fekete ruhás csoport a B1 szektor lépcsőjénél elkezdett beöltözni, maszkokkal, sálakkal, kendőkkel és kapucnival takarták el az arcukat.

Aztán hirtelen szervezett sorokban összeálltak, mintha már előre gyakorolták volna.

Innentől kezdve az események felgyorsultak. Az összeállt banda célpontja a B. becenéven ismert, szürke melegítős, exvezérszurkoló volt, de nekem úgy tűnt, mintha ő már számított volna erre. Az első félidő vége előtt látszott rajta, hogy valamitől nyugtalan, mert a balhé előtt már percek óta a büfé és a kijárat között idegesen várt valamire.

A csuklyások a büfé elé szorították, és elkezdték kukákkal és sörrel dobálni. Azok a szurkolók akik tényleg meccset nézni jöttek, elkezdtek menekülni a helyszínről, egy apuka és a kisfia ijedtükben bemásztak a büfébe, ahol a büféslányok segítettek nekik. Kb 6-7 securitys volt a beléptetőkapuknál, akik ekkora létszámot nem tudtak volna megfékezni, ezért erősítést hívtak.

B. egyedül a jelentős túlerővel szemben a lépcső felé hátrált, már a lépcső negyedik fokán állt, amikor egy kuka úgy eltalálta, hogy kibillentette az egyensúlyából, ekkor lerohanták, lerángatták a lépcsőről a lábánál fogva, a szürke melegítőnadrágja a bokájáig lecsúszott, elkezdték ütni, rúgni, verni ahol érték, aztán futva megérkezett az erősítés a biztonsági szolgálattól. Ahogy ezt a csuklyások megláttak, rohanva menekültek, és elvegyültek a hatalmas tömegben.

A volt vezérszurkoló hason feküdt, mozdulatlanul, lehúzott nadrággal, a fejéből folyt a vér, hatalmas vértócsa volt már körülötte. A biztonságiak felkapták és a mentőkhöz rohantak vele, de ott már eszméleténél volt, és végül a saját lábán szállt be a mentőbe. Két másik sérült is volt a helyszínen, mind a kettőnek a lábán volt vágás, az egyik rengeteg vért veszített. Azt nem láttam, ők mitől és hogyan sérültek meg, állítólag B. szúrhatta meg őket késsel, amikor a földre került és lerohanták."

Azóta egy videó is felkerült a netre a balhét kezdetéről:

A rendőrség megkeresésünkre azt írta szombat este, hogy „a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2017. november 4-én 16 óra 20 perc körül Budapesten a IX., Üllői úton található stadionban, egy labdarúgó mérkőzés szünetében a szurkolók között eddig tisztázatlan okból verekedés tört ki. A verekedés során az elsődleges információk szerint egy ember könnyebben, kettő pedig súlyosan megsérült. Az eset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja."

A Ferencváros pedig az alábbi közleményt adta ki: „Az FTC, a rendőrséggel együttműködve mindent megtesz az ügy tisztázása érdekében. Az eljárás befejezésééig felfüggeszti az összes érintett szurkoló kártyáját. Nagyon sajnáljuk, ami történt. Az elmúlt három évben, amióta átadtuk a stadiont, ilyen még nem fordult elő."

A rendőrségtől és a Ferencvárostól is próbálunk további információkat szerezni, amint van új hír, frissítjük cikkünket.