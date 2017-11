A Manchester City továbbra is veretlen a Premier League-ben. Az angol bajnokság 11. fordulójában fontos derbit nyert, 3-1-re verte az Arsenalt. A City kilencedik bajnokiját nyerte meg sorozatban, ezzel hetvenéves klubrekordot állított be.

A ManCity a 19. percben szerzett vezetést, Kevin De Bruyne jobb lábas lövését Petr Cech még védte, de néhány másodperccel később újra a belga következett egy kényszerítő után, balos, lapos lövése már be is akadt a jobb alsó sarokba.

A második félidő City-góllal kezdődött, az 50. percben a klub történetének legjobb góllövője, Sergio Agüero jegyzett újabb találatot egy büntetőből. Igaz, elég vitatott helyzet után lőhetett 11-est. Monreal valószínűleg szabályosan szerelt.

Az Arsenal nehéz helyzetbe került, de egyre aktívabban játszott. Először Iwobi bombázott a 16-osról, – a labda csak úgy került a hálóba, hogy Ederson kapussal együtt Ramsey a kapuba lökte, majd a 65. percben a csereként beállt Lacazette már kapuba is talált. Egy szépen kipasszolt akció végén lőtt laposan keresztbe a 16-osról.

Hiába kapott lendületet az Arsenal, ezután a City is újra élénkebbé vált, Petr Cech bravúros védésekkel tartotta az egygólos különbséget. A 74. percben aztán már ő is tehetetlen volt, Gabriel Jesus közelről passzolhatott kapuba, miután a játékvezetők elegendték a lest.

A City ezután inkább már csak védekezett, az Arsenalnak nem sok teret adtak, így maradt a 3-1-es eredmény.

A Manchester City 31 ponttal áll a Premier League élén, legalább öt ponttal vezetni fog akkor is, ha vasárnap a Manchester United legyőzi a Chelsea-t.