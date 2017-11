FTC: Mindenkit be tudunk azonosítani, 50-en vettek részt a verekedésben

A szombati FTC–Debrecen-meccs szünetében összeverekedtek egymással a Fradi szurkolói, kést is használtak, két súlyos sérültje is lett az ügynek. Most az FTC biztonsági főnöke, Baranyai Imre adott ki közleményt arról, mit tesz a klub azért, hogy beazonosítsák a tetteseket.

Baranyai azt írja, hogy minden segítséget megadnak a rendőrségnek, a rendelkezésre álló dokumentumokat és felvételeket már át is adták.

„Körülbelül 50 ember, szervezetten vett részt a történtekben, közülük mindenkit be tudunk azonosítani. A stadion technikai rendszere erre tökéletesen alkalmas. Lassú a folyamat, de senki sem fogja megúszni, azok sem, akik maszkot húztak, vagy akik többször is ruházatot és cipőt váltottak, hogy megnehezítsék a későbbi azonosítást. A Tábor vezetőit kérni fogjuk, hogy a sajnálatos esemény után kiadott közleményük szellemében és a napokban elfogadott megállapodásunk alapján, a tárgyi bizonyítékok, a videó felvételek és a fotók megismerése után segítsék az elkövetők azonosítását. Ez közös érdekünk." – áll a közleményben.

Azt írták, felfüggesztették a verekedésben résztvevők szurkolói kártyáját. Azt egyelőre nem tudják, ki vitte be a kést a Groupama Stadionba. A biztonsági szolgálat csak a ruházatot vizsgálja át, testüreg motozást nem végez. „Márpedig egy kést akár a farpofa közé elrejtve is behozhat bárki, vagy a cipőjében, kabátba varrva. A fémdetektoros kapuk használata lassítaná a beléptetést, akár 4-5 óra időtartamra is elhúzódhat. Ide nem szeretnénk eljutni."