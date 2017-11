Mit kért Leekens leendő futballkapitány Szélesi átmeneti futballkapitánytól?

A magyar futballválogatott idei utolsó két mérkőzésén Szélesi Zoltán megbízott kapitányként irányítja a csapatot, amely előbb Luxemburggal idegenben, aztán Costa Ricával itthon meccsel. Szélesi és két játékosa a luxemburgi meccs előtt Telkiben tartott tájékoztatót, ahol szóba került Georges Leekens is.

Szélesi helyzete azért is érdekes, mert már megvan, ki folytatja majd utána a munkát, ha lement a Luxemburg és a Costa Rica elleni két barátságos mérkőzés: a belga Georges Leekenst nemrég nevezte ki a magyar szövetség. De most még a két utolsó meccsen Szélesi lesz a főnök.

"Óriási megtiszteltetés volt a felkérés, nyilván azonnal igent mondtam rá. Nem féltem egy percig sem, mert a játékosokkal dolgoztam már együtt, napi szinten is jó rálátásom van a magyar futballra, a külföldön játszókról is folyamatosan kapjuk a statisztikákat. Amikor a játékosok megérkeztek, kicsit izgatott voltam, de ez természetes. Ők amúgy segítenek, partnerek, motiváltak. Én nem lettem okosabb, szebb, ugyanaz vagyok. Stábban gondolkodom, mindenkitől kikérem a véleményét" - mondta Szélesi a kinevezéséről.

Az átmeneti kapitány elmondta, már találkozott Leekensszel, sok időt töltöttek el, magyar bajnoki meccsre is kimentek együtt. A belga szakember azt kérte, hogy Szélesi minél több részletbe avassa be a magyar futballkultúrával, játékosokkal kapcsolatban. Az is le van tisztázva, Leekens egyelőre csak megfigyelőként van jelen a válogatottnál, nem szól bele Szélesi munkájába, ha van kérdésük egymáshoz, akkor mindketten próbálnak segíteni a másiknak.

Leekens a kerettel is elkezdte az ismerkedést, több játékosnak is bemutatkozott, bár a keret még nem teljes, többen még útban vannak. Ezzel kapcsolatban Szélesi el is mondta, hogy csak akkor lesz majd végleges a létszám, ha megérkeznek a külföldön játszók, és kiderül, hogy a sérült Guzmics Richárd és Fiola Attila helyére kell-e majd behívni más játékosokat.

És hogy mi várható a magyar csapattól a két idei mérkőzésen. "Felborítani nem szeretném azt a munkát, ami elkezdődött itt a válogatottnál, összességében egyszerű, megkövetelhető dolgokat szeretnék viszontlátni az idő rövidsége miatt. Ha a srácok mentalitása, hozzáállása ilyen marad, mint amit tapasztaltam, bátran mehetünk neki a két mérkőzésnek" - mondta Szélesi.

A keretből Németh Krisztián is találkozott már Leekensszel, akit tapasztalt és közvetlen szakembernek tart az eddigiek alapján. Korcsmár Zsolt arról beszélt, hogy milyen lesz Szélesivel együtt dolgozni. "Olyan szempontból könnyű, hogy a társaság nagy része ismeri őt, az elveit, a futballal kapcsolatos elképzeléseit".

A vb-selejtezős sorozat vége a magyar válogatottnak: előbb Svájc verte el a csapatot 5-2-re, majd Feröer ellen hazai pályán egy kiszenvedett 1-0-lal zárt a válogatott, de az utóbbi meccsen már a közönség a csapat és a később menesztett Bernd Storck ellen fordult.

Németh Krisztián meg is említette, hogy jó lenne ha az utolsó két mérkőzéssel sikerülne visszaállítani azt a hangulatot a magyar futballban, ami hónapokkal korábban érezhető volt a szurkolók és a média részéről is. "Mindenki egy irányba húzott, jó volt az a pozitív gondolkodás mindenki részéről, ezért is fontos ez a két meccs".

A magyar válogatott csütörtök este játszik majd Luxemburg ellen idegenben, aztán kedden Costa Rica ellen zárja az évet Budapesten.

Borítókép: Németh Krisztiánés Korcsmár Zsolt Fotó: Index / Huszti István