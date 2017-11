A Ferencváros–Debrecen szombati meccsének szünetében körülbelül ötvenen vettek részt egy verekedésben, ahol késelés is történt, két ember súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült. Évek óta nem volt hasonlóan súlyos eset futballstadionban, az FTC mégis elég simán megúszta, a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága csak az egyik kapu mögötti szektorokat záratta be három meccsre, zárt kapus meccset nem rendelt el.

Az elmúlt években az MLSZ nagyon kevésszer alkalmazott zárt kapus vagy szektorbezárásos büntetést, megnéztük, mit kellett ahhoz a szurkolóknak tenniük, hogy teljes vagy részleges lezárással sújtsanak egy csapatot.

Az MLSZ az utóbbi években elég bátran osztogatta a több százezres és milliós büntetéseket az NB I.-es meccsek után a szurkolók elfogadhatatlan viselkedése miatt, határozott szándéka volt a Csányi Sándor vezette szövetségnek, hogy a stadionokban családbarát viszonyok legyenek. A pénzbüntetések évekig elég magasak voltak, de tudomásunk szerint 2010 óta csak egyetlen olyan klub volt, amelyiket zárt kapus meccsre ítéltek.

Ehhez sem kell nagyon visszamenni az időben. A visszaesőnek számító Újpestet bő egy hete büntették meg mindjárt két zárt kapus meccsel, mert a szurkolók szidták a Videotont és huhogtak is, ha az ellenfél valamelyik fekete játékosa ért labdába.

Az biztos, elég kemény szezonja van az Újpestnek, mindjárt az NB I. idei rajtjánál felfüggesztett stadionbezárást kapott. A Pakson játszott meccsükön a náci szövegek és karlendítés mellett a szurkolóik több mint kétszázötvenszer kiabáltak be elég ocsmány kifejezéseket (itt el is olvashatja, miket.) Az Újpest a következő héten már nem felfüggesztettet kapott, a Ferencváros elleni hazai meccsükön rendezési hiányosságok, pirotechnikai eszközök alkalmazása (pirózás), huhogás és cigányozás miatt a 600 ezres pénzbírság mellett egy zárt kapus meccset is elrendelt az MLSZ.

Egy hónap sem telt el, az Újpest máris megkapta a következő zárt kapus büntetést. Ekkor már visszaesőnek számítottak a klub szurkolói, akik ugyanazt tették, mint korábban, szidták a Honvédot, a bírót, huhogtak és dobáltak.

Az MLSZ a zárt kapu kiszabásánál többször is az UEFA-gyakorlatra hivatkozott, amely keményen megtorolja a rasszista megnyilvánulásokat.

Az előző szezonban a Diósgyőrt szektorbezárásra kötelezték, mert a szurkolók folyamatosan beszóltak az alapvonali játékvezetőnek, Kulcsár Katalinnak. A szexista szövegek miatt a Diósgyőri Stadionban az X, Y és Z szektort kellett bezárni egy mérkőzésre, hiába kért elnézést utólag közleményben a DVTK. A szinte minden meccsen elforduló pirózás, ellenfélszidás itt is súlyosbító körülmény volt.

Az Újpestnek nagy gyakorlata lehet a stadion- és szektorbezárásban, mert már 2015-ben is kaptak ilyen büntetést. A Ferencváros elleni meccsen tényleg mindent bevetettek, hangránátot dobáltak, a pirotechnikai eszközök miatt pedig füst borította el a pálya nagy részét. Bedobtak egy söröspoharat is a pályára, a kerítésre pedig szexuális tartalmú drapériát függesztettek ki. Mindezért a MLSZ kétmilliós bírságot szabott ki, és egy meccsre bezáratta a Szusza Ferenc Stadion D szektorát.

Egy évvel korábban szinte ugyanez játszódott le, az Újpest otthon játszott a Fradival, a meccsen a szurkolók piróztak, huhogtak, szidták az FTC-t, és fejbe dobták a masszőrét is meccs közben. A fegyelmi bizottság a stadion B és D szektorának lezárását rendelte el, de három hónapra felfüggesztette az ítéletet. Hasonló büntetés kapott az Újpest a Debrecen ellen játszott bajnokiján is 2013 novemberében: a D lelátó bezárást függesztették fel év végéig füstbombázás, cigányozás, huhogás miatt.

A sormintába szépen beleillik a 2013. szeptemberi Ferencváros–Újpest bajnoki is, amikor mindkét csapat szurkolói megszegtek minden lehetséges szabályt a Puskás Ferenc Stadionban. A legnagyobb baj az volt, hogy körülbelül ötvenen, a kerítést áttörvet berohantak a pályára - őket később a rendőrség is kereste -, de volt székfeltépés és -dobálás, gyalázkodás, pirózás is. Az MLSZ kétmillióra büntette a Fradit, ami a stadionbezárást azért úszta meg a fegyelmi bizottság indoklása szerint, mert a klub megígérte, hogy a rendőrséggel együttműködve azonosítja és felelősségre vonja a rendbontókat. A Fradi átmeneti otthanként szolgáló Puskás-stadionban a C valamint az M-től S-ig terjedő szektorokat kellett egy meccsre lezárni.

A Fradi már 2013 tavaszán is közel került a stadionbezáráshoz, mert a Videoton elleni meccsen kórusban kiabálták a rasszista és gyűlöletkeltő rigmusokat a szurkolók, a 1,5 milliós bírság mellett aztán csak felfüggesztett zárt kapus büntetést szabtak ki.

Az utóbbi évek legkeményebb büntetését az MLSZ az NB III.-as ETO Futsalra szabta ki, amelynek szurkolói a pályára rohantak, mindenfélét bedobáltak, és természetesen piróztak. A meccs 50 percig állt, a rendőrségnek is közbe kellett lépni, hogy folytatódhasson. Ezek után talán nem is meglepő, hogy 2016 áprilisában két bajnoki meccset kellett zárt kapuk mögött játszaniuk.