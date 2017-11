"Jól viselkedett" Szombathely, ezért kapta a 15 milliárdos stadiont

Szerdán adták át a Haladás új stadionját. A 8 milliárd forint helyett végül 15 milliárdból felhúzott létesítmény lesz mostantól a szombathelyi profi focicsapat és a Haladás VSE új otthona. Utóbbit már most is Mészáros Lőrinc veje vezeti, aki a helyiek – és sok mindenki más – szerint előbb-utóbb meg is fogja venni az előbbit is (nagy meglepetés mondjuk nem lenne).

Az avatóbeszédek közül kiemelkedett Puskás Tivadar, a helyi fideszes polgármester köszönetmondása, aminek rögzítéséért az RTL Klubot illeti dicséret, az elmondottak kiemeléséért pedig a 444.hu-t.

Nyilván sokan tanakodtak rajta, hogy mit kell ahhoz tennie egy városnak, hogy egy ilyen csodaszép, multifunkcionális sportcsarnokkal kiegészített stadiont kapjon. Megfelelő feltételek a projekt gazdasági megalapozottságához? A klub eredményei, reális nemzetközi ambíciói és a nézők tömege?

Hideg, hideg, hideg. A megoldás ennél sokkal egyszerűbb: jól kell viselkedni, és akkor ajándékba stadiont hoz a kormány, azaz a Jézuska. Igen, ez így konrétan elhangzott a beszédben.

Hogy "jól viselkedni" mit jelent egy város esetében, azt nem tudjuk, talán sok spenótot esznek és este tíz után ágyban van mindenki. Vagy csak soha nem mondanak ellent apunak. Ő meg cserébe az adófizetők 15 milliárdjából megjutalmazza őket egy stadionnal. Mert ez így teljesen normális.

A családias hangulatú nyitómeccsen egyébként Mészáros vejéék 3-1-re legyőzték Mészáros Lőrinc horvát csapatát.

10 Galéria: A Haladás Sportkomplexum avatása Fotó: Huszti István / Index

Ami pedig a jövőt illeti, a stadionnak egyelőre nincs üzemeltetője. Így valószínűleg éppúgy az önkormányzatra marad az évi több száz milliós tétel kigazdálkodása, mint például Debrecenben. Persze egy jól viselkedő városnak ezen sem kell aggódnia, legfeljebb majd megemelik a zsebpénzét.