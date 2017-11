Messi: Nem én rakom össze a válogatottat

Leo Messi tovább készül az argentin válogatottal Moszkvában a szombati barátságos meccsre, az edzések végén volt ideje interjút is adni hazája tévéseinek. Rég nem történt ilyesmi, ugyanis egyik csapattársuk miatt sajtócsendet hirdettek az argentin újságírókkal szemben.

Most viszont Messi két tévécsatorna riporterével is beszélt, az egyik az ESPN argentin tudósítója volt.

A 30 éves klasszis igyekezett helyretenni dolgokat, mindenek előtt azt, hogy állítólag ő válogatja be az embereket az argentin csapatba. Az interes Mauro Icardit sokáig egy kapitány sem hívta meg, Messi azt mondja, nem miatta nem jöhetett, ahogy a többiek nem miatta jöhettek.

Hazugság, hogy a barátaimat és a kedvenc edzőimet rakom be a válogatottba. Én csak egy játékos vagyok. Azt állítani róluk, Di Mariáról, Agüeróról, Higuainról és Mascheranóról, világklasszisokról, hogy csak azért játszanak, mert Messi barátai, tiszteletlenség velük és velem szemben is. Hazugság, hogy nem akartuk Icardit. Sosem teszek be vagy veszek ki embereket a csapatból.