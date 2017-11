Svájc kijutott a vb-re, sajátjai fütyülték ki

Elég pocsék meccs volt a svájci-északír, a vb-pótselejtezős párharc visszavágója. Az első meccset Svájc botrányos büntetővel nyerte, így a 0-0 is elég volt nekik.

Az is lett a végeredmény. De olyan gyengén játszottak a svájciak, hogy a hajrában még saját közönségük is kifütyülte őket. Ráadásul mázlijuk is volt, mert a 91. percben Jonny Evans fejesét a gólvonalról vágta ki Ricardo Rodriguez. Ő a vb-kijutásuk hőse, kint berúgta a 11-est, most a legvégén akadályozta meg a hosszabbítást.

Egyetlen mentségük az lehet, hogy a pálya talaja minőségi futballra alkalmatlan volt, tényleg mintha felázott krumpliföld lett volna, ami azért épp Svájcban - Bázelben - elég meglepő.

Svájc kvalifikálta magát a világbajnokságra 1-0-ás összesítéssel. Az északírek jól küzdöttek, de nem volt szerencséjük.