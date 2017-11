Hajmeresztő húzásnak látszott, maximálisan bejött a horvát kapitányváltás

Horvátország is csatlakozott vasárnap este a labdarúgó-világbajnokság mezőnyéhez, és most érdemes felidézni, milyen merészet húzott az ottani szövetség, amikor az utolsó selejtező előtt menesztette Ante Cacicot, akivel a válogatott csoportelső lett a spanyolok előtt a tavalyi Európa-bajnokságon.

A finnek elleni 1-1 azonban végzetes volt, és három nappal az ukránok előtti utolsó selejtezőben már Zlatko Dalic ült a kispadon, és nyertek Kijevben 2-0-ra. A pótselejtezőn pedig 4-1-re verték a görögöket.

Dalicnak különösebb eredményei nem voltak - hazájában a Varazsd, a Rijeka és a Slaven edzője volt, mindenhol egy szezont húzott le -, közvetlenül a válogatott előtt az Al-Ain, vagyis az Emirátusok bajnokcsapatát készítette fel. Máskor is kipróbálta magát külföldön, 2008-ban például az albán Dinamo Tirana edzője, ami azért nem a szakma csúcsa.

A kinevezése óta 2 győzelem és egy döntetlen a mérlege a válogatottal.

A horvát futball viszont itt tart, hogy mindig hozzá lehet nyúlni valakihez országon belül, nem kell külföldit hozni. Noha a 98-as nagy generáció tagjai közül Stimac például megégett, őt Kovac váltotta, majd jött Cacic.

A 4,2 milliós horvátok függetlenné válásuk óta kétszer hiányoztak nagy tornáról, a 2010-es vb-re, és a 2000-es Eb-re nem tudtak kijutni. Az előző négy BL-döntőben rendre volt legalább egy horvát játékos.

Aztán, hogy a vb-n is Dalic vezeti-e a sztárokkal teletűzdelt csapatot, nehéz megmondani, mert a szerbek is felmondtak annak a Muslinnak, aki gatyába rázta a játékosokat, noha most messze nem olyan erős az állomány ereje, mint akár csak 10 éve.

(Borítókép: Stipe Mayic / Anadolu Agency / Getty Images Hungary)