Olasz sokk: nem jutottak ki a futball vb-re

Az 1962 óta folyamatosan vb-résztvevő olasz futballválogatottra kőkemény meccs várt hétfő este: egygólos hátrányból kellett kiharcolnia a kijutást a jövő évi oroszországi világbajnokságra.

A svédek az első meccsen 1-0-ra nyertek, és már azon egyértelművé tették, hogy nem fogják kímélni az olaszokat: kőkemény, fizikális focit nyomtak, a vendégek reklamáltak is rendesen, hogy több kiállítás elmaradt.

A visszavágón tehát azért ment Olaszország, hogy ne ismétlődjön meg egy több mint félévszázaddal ezelőtti blama. Ehhez képest az első félidő nem sikerült valami fényesen, bár az olaszok az elején egy elmaradt büntető miatt reklamáltak, de ezt a svédek kétszer is megtették a szünetig, az egyik egy elég egyértelmű kezezés volt, viszont a spanyol Antonio Mateu nem fújt.

Más kérdés, hogy mi történik, ha lett volna videóbíró, és vissza lehet nézni az eseteket.

Az első félidő végét azért eléggé megnyomta az amúgy is fölényben játszó hazai csapat: három nagy helyzetet is kidolgozott, és a párharc során először futballozott igazán jól. Ennek ellenére 0-0-val mentek szünetre a játékosok, ez a svédek kijutását jelentette volna.

Negyvenöt perce maradt Olaszországnak, hogy legalább a hosszabbítást kiharcolja, és rögtön a második félidő is egy vitatott esettel indult: az olaszok megint tizenegyest reklamáltak, miután Lustig bordán térdelte Darmiant. Az olaszt percekig ápolni kellett, ez volt a negyedik tizenhatoson belüli vitatott eset a pótselejtezős meccsen, tök jogosan, ez is büntető volt.

Az 54. percben Florenzi szenzációs gólt lőhetett volna: kapásból rádőlve lőtt kapura, de a labda elzúgott a bal alsó mellett. Fogyott az idő, az olaszok cseréltek is kettőt a 62. percben: El Shaarawy és Belotti jött be. Előbbit rögtön agyon is rúgta Lustig, teljesen jogosan kapott ezért sárgát, kezdett eldurvulni a találkozó. Nagy volt a nyomás a svédeken, de a hazai csapat csak ívelgetett, és komoly helyzeteket nem tudott kidolgozni, közben viszont hátul is figyelnie kellett, mert a svédek két veszélyes kontrát is vezettek, a 83. percben egy lesgólt is lőttek.

Jött a hajrá, az olaszok továbbra is csak járatták a labdát elképzelés nélkül, és amikor tudtak, akkor oldalról ívelgettek befelé, ennek ugyanúgy nem volt eredménye a magas svéd védők között, ahogy az egész meccsen.

A 87. percben aztán jött egy tiszta lövőhelyzet: El Shaarawy hatalmas bombáját Olsen kapus tolta ki. Folyamatosan a svéd tizenhatos környékén járatták a labdát a rendes játékidő utolsó perceiben, meg a ráadás öt percében.

A 92. percben megint volt egy olyan eset, ami után az olaszok őrjöngve reklamáltak: megint egy svéd kezet ért a labda, a büntető ezúttal is elmaradt. A végén már Buffon is felment fejelni, a hosszabbítást érő gólt azonban nem sikerült begyötörni.

Olaszország 1958 óta először nem jutott ki a futball-világbajnokságra.

A lefújás után az olasz játékosok megsemmisülve hevertek a gyepen, a közönség közben dühöngött. Gigi Buffon az első meccset követő nyilatkozatában elmondta, ez volt az utolsó mérkőzése a nemzeti csapatban.

A svédek úgy jutottak ki a világbajnokságra, hogy Zlatan Ibrahimovic már lemondta a válogatottságot, és a napokban közölte, hogy biztosan nem fog visszatérni.