Nikolics: Pont olyan Inzaghi-gólokat nézegettem, amilyet lőttem

Jobb csapatok ellen jobban megy, a kiscsapat szerep a miénk, ez a Costa Rica elleni 1-0-s keddi győzelem során is kiderült, de Szélesi Zoltán szerint a fejmosás és a hazai pálya is kellett, hogy más legyen a játékosok hozzáállása. Ez, mármint a hozzáállás kifogástalan is volt kedden. A mérkőzést elég jól helyén kezelte, elmondta ugyanis, hogy

ettől a meccstől azért nem kell elájulni, nem olyan év volt 2017, amilyennek lennie kellett volna,

de a csapat megpróbálta az utolsó meccsen kijavítani a luxemburgi kudarcot.

Erről, a múlt csütörtöki bukás kijavításáról beszélt a győztes gólt szerző Nikolics Nemanja is, aki bevallottan nem ilyen meccsekre számított előzetesen a két barátságos találkozó előtt. Nikolics megköszönte a szurkolóknak, hogy mégis ott voltak a lelátón a múlt csütörtöki vereség ellenére is. Nem a legszebb meccse volt a csapatnak, de eredményes volt, néha szépen, néha csúnyán játszanak, de ha nyernek, az a fontos.

"A luxemburgi vereség és ez a győzelem is a csapaté, nem egy-egy játékosé, fontos volt a győzelem, hogy így fel tudtunk állni, de attól még messze vagyunk, hogy kárpótoljuk a közönséget a luxemburgi vereségért" – mondta a csatár.

A gól kapcsán elárulta, hogy két napja, egy étkezés után a többiekkel nézegették Filippo Inzaghi góljait, akkor mondta Priskinéknek, hogy az ilyen közeli, szemfüles gólokat szereti, erre pont olyan gólt lőtt, mint Inzaghi egykor a Liverpool ellen – igaz, ott Inzaghi vállal futott bele Pirlo szabadrúgásába a 2007-es BL-döntőben, de tényleg hasonló volt.

A gólpasszt adó Ugrai Rolandot is erről kérdezték. A diósgyőri csatár, aki talán a magyar csapat legjobbja volt kedden, eredetileg kapura szánta a szabadot, de az nem sikerült jól, így Nikolics megmentette a helyzetet azzal, hogy beleért. Ugrai a második félidő elején eldönthette volna a meccset, de hét méterre a kaputól fellökték: úgy érezte, ezért büntető járt volna, de anélkül is meglett a győzelem, csak ez a fontos.

Valószínűleg a háttérben Szélesik azt sulykolták a játékosoknak, hogy bármi is lesz a keddi meccs eredménye, a gyenge 2017-es szereplésen marad a hangsúly, legalább a válogatottba majdnem három év kihagyás után visszatérő Varga József is arról beszélt, hogy idén elmaradt a valós tudásuktól a játékuk. Az utolsó meccsre ugyan felszívták magukat, küzdöttek, hajtottak, hogy megmutassák, jobbak, mint ami eddig volt, de ez kevés a hiba kijavításához. Kicsit azért könnyebb lesz a téli szünet, erőt adhat a 2018-as folytatásra is, hogy győzelemmel fejezték be, értékelt Varga.