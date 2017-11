Sem olaszok, sem hollandok, sem halálcsoport, milyen vb lesz ez?

Csütörtökre összeállt a 2018-as világbajnokság harminckét fős mezőnye, amiben ezúttal sem kell Magyarországot keresni, mert az 1986 óta egyetlen vb-re sem sikerült a magyar csapatnak. Ezúttal annyira pocsékul sült el a selejtezős sorozat, hogy a végén távozott Bernd Storck szövetségi kapitány, helyét majd Georges Leekens veszi át.

A jövő évi oroszországi vébé egy csomó szempontból érdekes lesz, és most hagyjuk, hogy mennyire gyanús körülmények között kapták meg az oroszok a 2018-as (és a katariak a 2022-es) torna rendezési jogát. Egyrészt a következő vb a nagy hiányzóké lesz, ugyanis több olyan válogatott bukott el a selejtezőkön, amely meghatározó volt az utóbbi tornákon:

a négyszeres világbajnok olaszok

Hollandia az Eb után a vb-re sem jutott ki

a legutóbb nyolcaddöntős Egyesült Államok is hiányozni fog

az utóbbi tornákon rendszeres résztvevő Ghána sem lesz

ahogy a négy és nyolc éve is nyolcaddöntős Chile sem

Az sem megszokott, hogy a világbajnoki torna házigazdája az egyik legalacsonyabban rangsorolt csapat a világranglistán, márpedig az oroszokkal ez a helyzet, de mivel ők a rendezők, ezért így is úgy is elsőkalaposok lesznek. (Katarban sem lesz jobb a helyzet ebből a szempontból négy év múlva, mert a katari válogatott jelenleg épphogy befér a százba.)

De nézzük, hogyan néznek ki a kalapok, melyekből egy-egy csapatot sorsolnak majd a négycsapatos csoportokba. A csoportokban mindenki játszik mindenkivel, és a végén az első két helyezett jut tovább az egyenes kieséses körbe.

A vb-kalapok

1. kalap: Oroszország (rendező), Németország, Brazília, Portugália, Argentína, Belgium, Lengyelország, Franciaország

2. kalap: Spanyolország, Peru, Svájc, Anglia, Kolumbia, Mexikó, Uruguay, Horvátország

3. kalap: Dánia, Izland, Costa Rica, Svédország, Tunézia, Egyiptom, Szenegál, Irán

4. kalap: Szerbia, Nigéria, Ausztrália, Japán, Marokkó, Panama, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia

Az oroszok a rendező jogán lesznek elsőkalapos kiemeltek, a lengyelek pedig a világranglista hatodik helyezettjeként kerültek oda. Az, hogy mennyire reális ez a világranglista, most hagyjuk, ebben a cikkünkben részletesen megírtuk, de ez alapján dolgozik a FIFA, és kész.

Már elsőre látszik, hogy igazi halálcsoportot, ahol mindenki menő, és bármelyik kiesése fájni fog, elég nehéz lesz összesorsolni. Összejöhet egy német, spanyol, dán, szerb, de ebből a négyesből a dánok és a szerbek sem félelmetesek már annyira, mint régebben. Ugyanakkor simán összehúzhatják Oroszországot, Perut, Iránt és Panamát, ami azért még egy vb-hez képest is elég gyenge lenne. A lengyel, svájci, tunéziai, koreai csoport lehet, hogy még az előbbinek is aláverne izgalomban, de színvonalban szinte biztos.

A kalapok alapján felkészülhetünk lelkileg, hogy nagyjából milyen csoportokra számíthatunk, de most vegyük végig, mégis kinek hol lesz a helye ezen a világbajnokságon, és hogyan kvalifikálta magát a tornára.

Csak a szokásos: irány a vb-cím

Németország

Fotó: Odd Andersen / AFP

A világbajnoki címvédő vezeti a világranglistát, félelmetes mérleggel kvalifikálta magát Oroszországba: mind a tíz meccsét megnyerte, 43-4-es gólkülönbséget produkáltak, vagyis megvolt a meccsenkénti négy gól átlagban, és az is belefért, hogy többször nem a legerősebb felállással kezdtek. Oké, azért nem volt annyira nehéz megszórni az ellenfeleket, mert az északírekkel, a csehekkel, norvégokkal, az azeriekkel és San Marinóval voltak egy csoportban.

Meddig juthatnak? A címvédés a cél.

Brazília

Aki csak a világbajnokságok miatt kapcsolódik be négyévente a futballba, annak keserves emlékei lehetnek a brazilokról. A legutóbbi vb elődöntőjében az egész stadion zokogott, miközben a német válogatott kegyetlenül szétszedte 7-1-re a házigazdát, akit aztán a bronzmeccsen is lemostak a hollandok. Hollandia most nem lesz ott a tornán, a brazilok viszont simán kvalifikálták magukat, 10 ponttal nyerték a dél-amerikai selejtezőcsoportot, de ehhez kellett az is, hogy még időben leváltsák Dungát a szövetségi kapitányi posztról. Az otthon nagyra tartott Tite jött a helyére. Neymar klubot váltott, megerősítette helyét a világ három legjobb játékosa között, ő lesz a húzóember Oroszországban is.

Meddig juthatnak? Minimum elődöntő, de csak a győzelem feledtetné a 7-1-et.

Portugália

A portugálok kijutásához a magyar válogatott is kellett, mert a mi selejtezőcsoportunkból kvalifikálták magukat, és csak egyetlen meccset vesztettek el: Svájc verte el őket, ráadásul jó régen, a legelső selejtezőn. Tavaly az Európa-bajnokságot győzelemmel zárták, pont a házigazda franciákat nyomták le a döntőben úgy, hogy a csapat szupersztárja - Cristiano Ronaldo - a meccs elején lesérült, segédedzőként dirigálva nyomta végig a hosszabbítást. Portugáliának nem sikerült jól a legutóbbi vb, mert a torna halálcsoportjában ragadtak: a németek és az amerikaiak mögött harmadikok lettek.

Meddig juthatnak? A negyeddöntő minimum, az elődöntő siker. (Ronaldónak csak a döntő.)

Franciaország

Ha már szóba kerültek a franciák, ők tavaly nagyon szépen meneteltek a hazai rendezésű Eb-n, de a portugálok felőrölték őket. A franciáké a világ egyik legerősebb játékosállománya, a selejtezőcsoportjukat is viszonylag simán hozták, bár besikerült egy ciki Luxemburg ellen hazai iksz. Négy éve a franciák a negyeddöntőben véreztek el a később világbajnok németekkel szemben, most ennél nyilván magasabbak a céljaik.

Mi lehet a cél? Ha nincs legalább elődöntő, az már csalódás

Argentína

Na, az argentinokkal viszont az a helyzet, hogy egyáltalán nem volt nyugodt vagy sima a kvalifikáció, mert egészen október végéig úgy nézett ki, hogy lemaradhatnak a világbajnokságról. Sőt, az Ecuador elleni sorsdöntő selejtezőn tíz percig úgy állt a dolog, hogy le is maradnak, de aztán a csapat szupersztárja, Leo Messi kézbe vette a dolgokat, és egy mesterhármassal a vb-re lőtte Argentínát. Azóta elmondta, tényleg nem ő állítja össze a válogatott keretét, és az általános hangulatról sokat elmond az is, hogy a Nigéria ellen a napokban 4-2-re elbukott barátságos meccs után Diego Maradona felajánlotta, szívesen visszatér a kispadra, ha ez kell, hogy jók legyenek. (Maradona legutóbb az 1994-es vb-n szerepelt játékosként, a 2010-esen kapitányként).

Meddig juthatnak? Az elődöntő siker lenne, Messit a legutóbbi döntő után csak a győzelem érdekli. De az égés is benne van a pakliban

Nem favoritok, de jó lesz komolyan venni őket

Belgium

A négy évvel ezelőtti világbajnokságon Belgiumot még meglepetéscsapatként emlegették, a tavalyi Eb-n már esélyesként, de végül a walesiek kiverték őket a nyolc között. Most úgy megy majd neki a vb-nek a válogatottjuk, hogy a selejtezőket simán hozták, tíz meccsből csak egyszer kaptak ki, 43-6-os gólaránnyal. Félni kell tőlük.

Meddig juthatnak? Kedvező sorsolással és szerencsés ágon a négy is meglehet

Spanyolország

Fotó: Jack Guez / AFP

Van mit feledtetni, mert a címvédő spanyol válogatott négy évvel ezelőtt a csoportban ragadt, a hollandok elleni 1-5-ös pofon elég emlékezetes. A vb-selejtezőkre aztán egy csoportba húzták őket az olaszokkal, de kilenc győzelem és egy döntetlen volt a mérleg. Tíz meccsen csak három gólt kaptak a Vicente Del Bosque utáni új kapitánnyal, Julen Lopeteguivel. Ez a spanyol válogatott most nem az lesz, amit négy éve láthattunk a brazil vb-n, esélyeiket kicsit rontja, hogy nem elsőkalaposok.

Meddig juthatnak? A negyeddöntő a minimum, az elődöntő már nem csalódás.

Anglia

Ha a spanyoloknak égő volt a legutóbbi világbajnokság, mit mondajanak az angolok? Egyetlen pontot bírtak összekaparni a csoportkörben, azt is egy Costa Rica elleni 0-0-val. Az Eb-n már sikerült a csoportkört megurani, de a nyolcaddöntőben Izland kiejtette őket, amiből nemzeti felháborodás lett. A selejtezőcsoportjuk alapján sokra nem lehet következtetni a szereplésükből, mert Szlovákia, Skócia és Szlovénia előtt végeztek az élen. Harry Kane nagy tornája lehet ez.

Meddig juthatnak? Angliáról van szó, ne jósoljunk inkább.

Kolumbia

A 2014-es világbajnokság nem annyira titkos favoritja Kolumbia volt, és egészen a negyeddöntőig egészen jól ment minden, csak aztán jöttek a brazilok, és 2-1-re lenyomták őket. A mostani selejtezősorozatról nem lehet azt mondani, hogy különösebben jól sikerült volna James Rodriguezéknek, mert 7 győzelemmel, 6 vereséggel és 5 döntetlennel hozták le, és benne volt az utolsó fordulóig, hogy nem jutnak ki a vb-re. Négy éve sokkal félelmetesebb csapat volt Kolumbia.

Meddig juthatnak? Az egyenes kieséses szakasz azért csak meglesz

Horvátország

Érdekes kísérlet lesz a horvát válogatott, mert ők kevéssel a kijutás előtt cseréltek szövetségi kapitányt. Utolsó csoportmeccsük előtt menesztették Ante Cacicot, akinek a helyére a nem annyira tapasztalt, és még annál is ismeretlenebb Zlatko Dalic érkezett. A csoportjukban második helyen végeztek Izland mögött, aztán a pótselejtezőn simán átléptek a görögökön, 4-1-gyel. A középpályájuk szuper, a mentalitásukkal sosincs gond.

Meddig juthatnak? A nyolcaddöntő siker, de ha együtt vannak, több is lehet

Bekavarhatnak a nagyoknak

Mexikó

Fotó: Pedro Pardo / AFP

Ellenük mindig szívás játszani a csoportkörben, és bár a mexikói futballnak időnként megvannak a maga belső válságai, most a selejtezősorozat is döccenőmentes volt. A nyolcaddöntőig el szokták verekedni magukat.

Svájc

Négy éve kihozták, amit csak lehet a vb-s szereplésből, mert a nyolcaddöntőben Argentina nagyon nehezen győzte le őket 1-0-ra. A mi selejtezőcsoportunkból mentek tovább Portugália mögött, a pótselejtezőn átszenvedték magukat az északíreken, de még a saját nézőik is kifütyülték őket. A nyolcaddöntő azért reális lehet.

Uruguay

A 2010-es vb nagy sikerét, a negyedik helyet valószínűleg nem ez az uruguayi csapat fogja megismételni. A dél-amerikai selejtezőcsoportból másodikként mentek tovább, de öt meccset ők is elvesztettek közben. Nehéz belőni, mire lehetnek képesek. Lehet, hogy a csoportban ragadnak, lehet, hogy a 16 között is meglepetést okozna.

Lengyelország

A lengyelek csoportelsőként jutottak ki egy nem annyira egyszerű csoportból Dánia, Montenegró és Románia előtt. Gólokban nem volt hiány, mert Lewandowski termelt rendesen, 16 góllal lett a sorozat legjobbja. Az már inkább aggasztó, hogy tizennégyet kaptak tíz meccsen. Az Eb-n tavaly a nyolcaddöntő volt a végállomás, ez most is meglehet. De ehhez el is kell jutni oda, ami 1986 óta nem sikerült nekik a világbajnokságokon.

Izland

Története első világbajnokságára készül Izland, ami abból a szempontból nem meglepetés, hogy a tavalyi Eb-n már bizonyított a 300 ezres ország, akkor a franciák a nyolc között állították meg őket 5-2-vel. Bárki is játszik ellenük, nem árt figyelni a bedobásokra. Simán lehet, hogy most is jön a meglepetés.

Irán

Az irániak már a legutóbbi vb-n is kellemetlen ellenfelek voltak, nagy verésbe nem is szaladtak bele. Most úgy hozták le az ázsiai selejtezők két csoportkörét, hogy tizennyolc meccsen egyszer sem kaptak ki, ráadásul sorozatban tizenkét meccsen gólt sem kaptak.

Svédország

Egy valamit bizonyítottak az olaszok ellen megnyert pótselejtezőn, azt, hogy baromi kellemetlen lesz ellenük játszani. A védelmük jól zár, nagyon keményen küzdenek. Ettől függetlenül a nyolcaddöntő már nagy szám lenne.

Ausztrália

Bár csak pótselejtezőn verekedték ki magukat, ott is csak a második meccsen sikerült 3-1-re legyűrni Hondurast, de az ausztrál csapat mindig tud vad meccseket játszani: négy éve a hollandok csak nagy nehezen verték őket 3-2-re. És még mindig van egy Tim Cahilljük.

Dánia

A csoportkörben nem voltak túl meggyőzőek, de a pótselejtezőn már megsemmisítették az íreket idegenben, 5-1-gyel. Christian Eriksen a húzóember - hármat lőtt Írországban -, sok múlhat azon, milyen passzban lesz, és milyen csoportba kerülnek.

Costa Rica

Ne azt vegyük alapul, hogy a magyar válogatott az évadzáróján megverte Costa Ricát. Rutinos vb-résztvevők 1990 óta, legutóbb a 8 között tizenegyesekkel verték őket a hollandok.

Tunézia

Tizenkét éves távollét után térnek vissza, legutóbbi a németországi tornán voltak ott, most veretlenül kvalifikálták magukat. A keretük elsősorban a hazai bajnokságban futballozókra épít.

Peru

A világranglista tizedik helyezettje, de csak pótselejtezőn tudott kijutni, amin Új-Zélandot intézte el egy idegenbeli 0-0 után egy hazai 2-0-val. Egy masszív csapat: az argentinok és a kolumbiaiak is csak ikszelni tudtak velük a selejtezőkön.

Egy jó meccsük lehet

Oroszország

Nem nagyon lehet szépíteni a dolgot, ez az orosz válogatott gyenge csapat. Nyilván majd dob egy kicsit a szereplésükön, hogy hazai közönség előtt játszhatnak, és az elsőkalapos besorolás sem jön rosszul. A spanyolokkal most kijött egy 3-3 barátságoson, ennek és a 16-ba jutásnak élesben is örülnének.

Marokkó

Egy újabb nagy visszatérő, mert 1998 után sikerült ismét kijutniuk, akkor majdnem a nyolcaddöntő is meglett. Most egy kemény csoportból kvalifikálták magukat: Elefántcsontpartot, Gabont és Malit előzték meg, hogy közben veretlenek maradtak.

Japán

A japán csapatnak viszonylag simán ment a kvalifikáció, két csoportkört is győztesként hoztak az ázsiai selejtezősorozatban. A vb-ken elég kiszámíthatatlanul szoktak szerepelni, legutóbb a csoportkörben ragadtak, a 2010-es tornán a negyeddöntő is majdnem meglett.

Nigéria

Ők is nagyon meggyőzők voltak a selejtezőkön, mert négy győzelem és két döntetlen volt a mérlegük. A legutóbbi vb sem sikerült nekik rosszul, de a nyolcaddöntőben Franciaország már túl nagy falat volt.

Szerbia

Fotó: Andrej Isakovic / AFP

A kijutás megvolt egyenes ágon az íreket, Walest és az osztrákokat megelőzve, viszont Slavoljub Muslin kapitány annyira nem jött ki a szövetséggel, hogy ez után távozott. Az, hogy kivel mennek a vb-re, még nincs eldöntve.

Szenegál

Szenegálról és a vb-ről a legtöbb embernek a 2002-es torna ugrik be, amikor a nyitónapon megverték a címvédő franciákat, és a negyeddöntőig meneteltek. A selejtezősorozatot ők is négy győzelemmel és két döntetlennel hozták le csoportgyőztesként.

Örüljenek, hogy ott lehetnek

Egyiptom

A nagy visszatérő a futball-világbajnokságra: 1990 után vannak itt újra, az országban ki is tört a futballőrület. Ilyenkor gyakran kifut egy meglepetés.

Dél-Korea

Bár velük kapcsolatban mindenki arra emlékszik, amikor a bírók az elődöntőig nyomták őket 2002-ben, a mostani csapatuk közel annyira nem erős.

Szaúd-Arábia

Az ország, amely legendásan nagy veréseket szokott kapni a vb-ken: emlékeznek még a 2002-es 8-0-ra, amit a németek mértek rájuk?

Panama

A totális újonc. Harminc éve még futballbajnokságuk sem volt, most az Egyesült Államok kárára jutottak ki.

Nincs tehát pár lelkesítő, megszokott név, mint az olasz és a holland - meg persze a magyar -, de a latin-amerikai újonc az afrikai visszatérőkkel feldobhatja a tornát. Neymar is nagyon készül, hogy a brazilokkal felülírja az 1-7-et, míg a németeket hajtja a címvédés, ami soha nem sikerült nekik. Na és ott lesz Cristiano Ronaldo és Messi, akiknek tényleg már csak a vb-cím hiányzik a szuperlegenda-státuszhoz. Csoportsorsolás december 1-jén, vébérajt június 14-én.

Borítókép: AFP Fotós: Francisco Leong