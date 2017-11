Suárez 479 percet várt a góljáig

Lionel Messinek elég gyenge meccse volt, de Luis Suárez pótolni tudta a csatárt, két gólt is szerzett a spanyol bajnokság 12. fordulójában, és a Barcelona 3-0-ra verte Leganést.

Suáreznek nem voltak túl sikeres meccse az elmúlt hetekben, 479 perc telt el az uruguay-i két gólja között. Az elsőt a 28. percben szerezte, amiben Cuéllar kapus is benne volt, egy beívelést nem tudott fogni, pont az érkező Suárez elé pattintotta a labdát, aki közelről be is lőtte.

A következő gól is Suárezé volt, a 60. percben Pablo Alcacer lövését még védte a kapus, de a kipattanóra már jól érkezett az uruguay-i, félfordulattal bombázott kapuba.

A meccs nagy részében Messi észrevehetetlen maradt, a szervezésben is keveset mutatott, és igazi helyzete csak a meccs utolsó húsz percében volt.

A végeredményt Paulinho állította be a 90. percben, a kapu előtti kavarodásban ő találta meg a Messi által kikotort labdát, utána már csak kapuba kellett passzolnia.

A Barcelonának kényelmes előnye van a bajnokságban, 10 ponttal vezet a második Valencia előtt.