Dárdai Pál egy Borussia Mönchengladbach elleni győzelemmel szeretett volna lendületet adni a csapatának, de a Hertha már a meccs elején beragadt.

A Borussia már az 5. percben vezetést szerzett Berlinben, a Hertha védelmet simán lefutották, a második hullámban érkező Stindl így könnyű gólt szerezhetett.

A másodikat is hamar megkapta a Hertha, a 14. percben, Rekik kezezéséért ítéltek 11-est a bírók, amit Hazard be is lőtt. A 20. percben már 3-0-ra ment a Borussia, egy kifejelt szabadrúgás után Raffael lőtt eszméletlen nagy gólt közel 30 méterről.

A Hertha nem esett teljesen szét, a 28. percben képtelen volt felszabadítani a Borussia-védelem, Ibisevic pedig jól nyúlt bele egy kapu elé visszalőtt labdába, így megvolt a szépítés. A 71. percben már csak egy gólra volt a Mönchengladbach, Weiser lőtt gólt egy szabadrúgáskombináció végén, de a 77. percben eldőlt a meccs, két Hertha-védő egymást nézte, ahogy Raffael elmegy közöttük és 10 méterről a kapuba lő.

A Bayern München 3-0-ra verte az Augsburgot, Vidal szerezte az első gólt, majd Lewandwoski duplázott.

A Hoffenheim 1-1-et játszott az Eintracht Frankfurttal, a 91. percben egyenlített a hazai csapatból Uth. Bár előzetesen szó volt arról, hogy sérüléséből felépülve Szalai Ádám visszakerül a keretbe, végül nem nevezték a meccsre.

A másik magyar érdekeltségű csapat, az RB Leipzig 2-2-t játszott a Bayer Leverkusennel. Gulácsi Péterék kétszer is vezettek. A döntetlennel a Leipzig 23 pontos, amivel a Bundesliga második helyén állnak, a Bayern München 29 ponttal az első. A Hertha a 14. helyen áll.

Bundesliga, 12. forduló:

Bayern München-Augsburg 3-0 (2-0)

Hoffenheim-Eintracht Frankfurt 1-1 (0-1)

Bayer Leverkusen-RB Leipzig 2-2 (1-1)

Mainz-1. FC Köln 1-0 (1-0)

Hertha BSC-Borussia Mönchengladbach 2-4 (1-3)

pénteken játszották:

VfB Stuttgart-Borussia Dortmund 2-1 (1-1)

