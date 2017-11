A ManUtd gálázott, Ibrahimovic visszatért

A Manchester United 4-1-re verte a Newcastle Unitedet két nagy visszatérőjével, Paul Pogbával és Zlatan Ibrahimoviccsal.

A Newcastle ráijesztett José Mourinho csapatára, mert egy jobbszélen végigvitt akció után a 13. percben Gayle szerzett elég könnyű gólt. Az idei bajnokságban ez volt az első olyan találat, amit a Manchester az Old Traffordon kapott.

A félidő végére azért megtörte a Manchester a vendégcsapatot, a 37. percben Martial fejelt kapuba a sérülése után visszatért Pogba beadásából, majd a ráadás percekben Smalling már meg is szerezte a vezetést, szintén fejesből.

Pogba nem is térhetett volna vissza jobban, gólpassza után gólt is tudott lőni, az 54. percben az óriásit sprintelő Rashford fejelt vissza neki labdát, amit könnyedén a kapuba rúgott közelről.

A Newcastle már nem sokat tudott mutatni ezután, a 70. percben Lukaku góljával pedig már minden reményét elveszthette.

A Manchester sem igazán erőltette a támadásokat, ezért is állhatott be egy negyedórát gálázni az áprilisban megsérült Zlatan Ibrahimovic. Pár napja Mourinho még arról beszélt, hogy a svéd csatára csak decemberben játszhat majd tétmeccset, de pénteken már a BBC is azt írta, hogy ott lesz a keretben. Az eredmény pedig meg is engedte, hogy kockázatmentesen beállhasson Ibrahimovic, akinek egy látványos, félfordulatos kapura rúgása így is volt.

A Manchester United győzelmével a Premier League második helyén áll 12 forduló után, a Manchester City nyolc ponttal vezet előtte.