Barzagli és Buffon sem játszik vasárnap a Juventusnál

Hétfőn mi is megírtuk, hogy megtörtént az elképzelhetetlen, az olaszok nem jutottak ki a jövő évi oroszországi világbajnokságra.

A kudarc láthatóan nagyon megrázta az olaszok kapuslegendáját, Gianluigi Buffont, aki a meccs után sírva mondott le válogatottságáról és azóta sincs sokkal jobb passzban, erre enged következtetni legalábbis az, hogy sem ő, sem a szintén visszavonuló Barzagli nem játszanak vasárnap a Juventusban a Sampdoria ellen – írja a Football Italia.

Nincs semmi bajuk, de egy hatalmas csalódáson vannak túl. Az élet megy tovább, majd túllendülnek rajta.

– mondta Massimiliano Allegri, a csapat edzője, aki azt is elmondta, hogy Miralem Pjanic és az izomfájdalmakkal küzdő Cuadrado is rendelkezésére áll majd, de azt később dönti el, hogy be is veti-e őket.

