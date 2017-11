Csak a lúzer olasz klub csatársora gyengébb Ronaldóéknál

Karim Benzema és Cristiano Ronaldo csatárduójánál csak egyetlen rosszabb van az európai topligákban.A hétvégén negatív rekordot beállító, 12 bajnokijából 12-t bukó olasz Benevento csatárai vannak mögöttük.



A Marca az öt nagy bajnokságot (spanyol, olasz, francia, angol, német) vizsgálva jutott arra, hogy 98 klubból csak egynek van gyengébb támadósora.

A spanyol bajnokságban eddig Benzema és Ronaldo is csak egy-egy gól szerzett, pedig már 12 forduló lement. Tavaly ilyenkor ketten együtt 12 gólnál jártak, Ronaldónak volt nyolc, Benzemának négy, de a korábbi évekre is visszatekintve mindig legalább tízet összehoztak.

Nemcsak kettejüktől hiányoznak a gólok, csapatszinten is baj van a Realnál, tavaly ilyenkor 34 gólja volt a bajnokságban, most pedig csak 22 van. Nem is véletlen, hogy csak a harmadik helyen áll Zinedine Zidane csapata.

A legjobb csatárduók a topligákban

Cavani és Neymar (PSG) - 22 gól

Nabil Fekir és Mariano (Lyon) - 20 gól

Messi és L. Suárez (Barcelona) - 17 gól

Agüero és Gabriel Jesus - 16 gól

Lewandowski és Müller (Bayern München) - 14 gól

Ronaldo és Benzema minden idők legrosszabb Real csatárkettőse, ugyanakkor szélsőségek között mozognak, mert ők a legjobbak is, a 2014/15-ös szezonban 27 góllal állítottak fel rekordot. Ronaldo idén csak a bajnokságban szenved, a Bajnokok Ligájában ő a listavezető, a következő találatánál az egy naptári évben szerzett BL-gólokban is megjavítja csúcsát. Eddig 16 gólt lőtt.