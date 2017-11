Barcások uralják a század csapatát, de a század játékosa realos

A héten jön ki 2017 álomcsapata az UEFA.com-on, így az európai futballszövetség oldalán megnézték, kiket válogattak az év csapatába legtöbbször 2001 óta, így összehoztak egy századválogatottat. (Holtverseny esetén a jelölések számítottak a különböző posztokon.)

A kapusoknál Iker Casillas előzte Buffont és Neuert is.

A védelem fele már visszavonult: Philipp Lahm és Carles Puyol mellé Sergio Ramos és Gerard Piqué fért be.

A középpályán Xavi és Iniesta neve egyértelmű, hozzájuk csatlakozhat a már szintén visszavonult Steven Gerrard.

A csatársorban is biztos két név, Cristiano Ronaldo és Messi, a harmadik ember már befejezte, Thierry Henry.

Ha a jelölések és a csapatba kerülések alapján a XXI. század játékosát is meg akarnánk most választani, az Cristiano Ronaldo lenne: 2004 óta 13-szor jelölték az év tizenegyébe, tizenegyszer be is került, 2007 óta folyamatosan ott van. Nem kétséges, ott lesz idén is. (Messinek 11 jelölése van, 8-szor került a csapatba.)

Ha klubonként nézzük a dicsőségrangsort, a Barcelona vezet, hat jelenlegi vagy volt játékosa – Puyol, Piqué, Iniesta, Xavi, Messi, Henry – tagja a XXI. század kezdőjének. (A Realból hárman vannak: C. Ronaldo, Ramos, Casillas.)